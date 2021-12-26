民眾黨插旗原鄉 花蓮秀林鄉代會成立黨團

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮縣秀林鄉民代表11名成員有5人加入台灣民眾黨，並成立台灣民眾黨團，黨主席柯文哲今天到場頒發聘書，他說，這是民眾黨首個在地方成立的黨團，是台灣政治生態的新契機。

台北市長柯文哲今天以台灣民眾黨主席身分走訪花蓮，上午先至慈惠堂、勝安宮參拜，並參訪秀林鄉代表會交流聯誼、出席秀林鄉公所舉辦的太魯閣族文創產業成果發表活動，下午將在花蓮福容飯店與產業座談。

秀林鄉代表會有11席代表，其中副主席賴惠美、邱惠英、陳龍、王則元、金云湘5人均加入民眾黨，柯文哲頒發聘書給秀林鄉代會民眾黨團召集人邱惠英；鄉代會主席賴俊傑則致贈玫瑰石板畫給柯文哲紀念。

邱惠英接受媒體聯訪表示，認同民眾黨的理想，黨員對國家未來想法，符合目前年輕人的觀念；早年雖然曾是國民黨員，但後來組織鬆散，即使交了黨費也不受重視；這一屆很多代表都是以無黨籍身分參選的。

柯文哲受訪指出，原鄉代表會是部落重要力量，執政者必須更深入了解、誠實面對原住民族問題。例如過去中央政府對於好山好水的原鄉始終存在刻板印象，倡議發展觀光；但原鄉應該運用科技帶動部落生活與產業數位化、智慧化，才能鼓勵族人回流投入部落發展。

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柯文哲說，台北市政府長期對原鄉友善措施，如台北捷運公司贊助原鄉孩子到台北兒童樂園等場館參訪，也啟動「物的暢流」，讓原鄉的農特、文創商品得以利用台北市的行銷平台拓展通路，貫徹「原鄉豐富首都多元文化，首都活絡原鄉農特商機」的互惠政策。

「這是緣分」柯文哲說，會從秀林鄉開始成立黨團，因為當地曾請求市政府協助為農產品找通路而多有聯繫。未來仍會在花東地區尋找認同理念的人來參選各種選舉，同時務實地找到好人才。（編輯：謝雅竹）1101226

花蓮縣秀林鄉民代表會有11席代表，其中副主席賴惠美（左2）、金云湘（左）、陳龍（右起）、王則元、邱惠英5人加入民眾黨，並成立台灣民眾黨團，黨主席柯文哲（左3）26日特別拜訪交流。中央社記者李先鳳攝 110年12月26日