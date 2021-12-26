出席屏東同鄉會大會 蔡總統：團結就會一關一關過

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（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文今天出席「社團法人中華民國屏東縣同鄉會總會會員大會」，她說，雖然國家面臨很多挑戰，但是作為總統，她很有信心，只要大家團結，就會一關一關過。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統午間出席「社團法人中華民國屏東縣同鄉會總會會員大會」，總統府資政顏志發、前立法院長蘇嘉全等人也出席這場活動。

蔡總統致詞時表示，每次來到屏東同鄉會都覺得非常溫暖，屏東同鄉會一直以來給政府非常大的支持，政府團隊裡有很多都是屏東人，她身為屏東的女兒，非常感謝屏東鄉親的支持，讓施政可以順利，台灣經濟也可以穩定發展。

總統提到，台灣的經濟成長率一直在往上走，預估今年可以達到6%以上，是11年來的新高。股市也維持在1萬7000點以上，而且常常挑戰1萬8000點，股市持續穩定在高點，代表台灣經濟的基本面很好、很強。

總統說，國家不論在科技業或很多產業，都一直在往前走。全世界的人看台灣，都覺得這是一個很重要的地方，因為很多全球最關鍵的供應鏈都在台灣。即便有疫情衝擊，台灣還是穩定生產供應給國際上的產業，讓他們持續維持運作、發展，是最重要供應鏈來源。現在大家認為台灣不僅民主發展得很好，在國際上的經濟意義也越來越大。

蔡總統指出，台灣的經濟表現可以這麼好，最重要是疫情得到良好控制，讓經濟運作可以如常；而疫情控制良好，是因為大家都很團結。

她說，雖然挑戰一個接一個來，但是面臨挑戰時，台灣人團結，創造出防疫好成績。全世界的人認為，最重要的是國民的素質及國民的團結意願。因此，雖然國家面臨很多挑戰，但是作為總統，她很有信心，只要大家團結，就會一關一關過。

總統也提到，現在疫情還在，請大家要去打疫苗；第三劑的接種也陸續開始，請大家依照中央疫情指揮中心指引施打。另外，75歲以上的長輩施打率較低，她希望大家能帶家裡的長輩去施打疫苗，讓他們可以保持健康。

總統說，疫情期間，屏東縣同鄉會總會理事長王光祥和全體理監事捐助「正壓式採檢亭」，她認為這是很好的一件事情，她期盼，屏東縣同鄉會在社會有需要時，大家能夠出錢出力，和政府一起照顧社會。

另外，總統也藉此機會感謝前立法院長蘇嘉全，他擔任過屏東的縣長，到中央服務也特別關心屏東的發展，還成立屏東縣同鄉會總會，跟鄉親相挺、互相照顧，讓大家愈來愈團結，她期盼各屏東同鄉會一起共同努力。（編輯：蘇志宗）1101226