中美洲銀行 蘇建榮：非常重要積極參與

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（中央社記者范正祥台北27日電）立委今天審查財政部預算案時關切台灣參與中美洲銀行的情形。對此，財政部長蘇建榮表示，中美洲銀行對台灣非常重要，也是以中華民國名義參加的國際組織，「我們要積極參與」。

立法院財政委員會今天繼續審查中華民國111年度中央政府總預算案有關財政部及所屬歲出預算，蘇建榮等人列席。

財政委員會於協商立委所提相關預算案時，國民黨立委羅明才發言關切財政部編列派員參加中美洲銀行理事年會等所需旅費，並問台灣參與中美洲銀行的情形。

蘇建榮表示，中美洲銀行對台灣非常重要，除了中美洲邦交國在那邊之外，也是以中華民國名義參加的國際組織，目前為出資最高的會員國，持股比例逾11%。

擔任中美洲銀行理事的蘇建榮表示，中美洲銀行今年已成立駐台「國家辦事處」（Country Office），中美洲銀行總裁摩西（Dante Mossi）幾次跟他連絡，未來會透過中美洲銀行駐台國家辦事處加強與亞洲資本市場連結，所以當然是非常重要。

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另外，國民黨立委賴士葆今天於財政委員會提案，財政部明年度預算案工作計畫「中美洲銀行股本」項下編列投資新台幣2億7625萬元，列有中美洲銀行增資繳付股款，考量政府經費短絀，美元趨貶匯率升值，經費可予精簡，減少公帑支出。

賴士葆支持以中華民國名義參與中美洲銀行，他並未刪減預算，而是經由財政委員會作成決議，通過凍結500萬元，待財政部提出報告說明其他會員國增資股款繳納情形，經立法院財政委員會同意後，始得動支。談及提案的用意，賴士葆說，要知道其他會員國增資股款情形，「不要別人都不增資，只有我們增資。」（編輯：黃國倫）1101227