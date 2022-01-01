外交關係斬獲多 駐法與駐西班牙代表處元旦升旗

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（中央社巴黎1日專電）駐法代表處與駐西班牙代表處今天舉辦中華民國111年元旦升旗典禮。駐法代表吳志中表示，台法關係今年達成不少歷史突破；駐西代表劉德立指出，健康無國界，呼籲各界支持台灣參與國際。

駐法代表吳志中、副代表劉邦治伉儷率館員與超過35位僑務榮譽職人員及旅法僑胞， 在代表處中庭舉辦元旦升旗活動，另有10多位留法學生前來共襄盛舉。

吳志中致詞表示，在全國人民的努力與總統蔡英文的領導下，台灣疫情管理獲得世界廣泛稱讚。在經濟層面，台灣更是大步邁進，2021年經濟成長率達6.09%，創下11年新高，台灣人均所得在2021年突破3萬美元。若以購買力為準，台灣人均購買力接近6萬美元，也在2021年超過德國，是世界最富有的國家之一。

吳志中進一步表示，台灣在外交成就上更是有亮眼的成績，以台法關係為例，法國參議院與國民議會在2021年先後以壓倒性多數通過支持台灣的決議案，為台法兩國外交史上首次。

法國參議院也首次派正式訪問團，由前國防部長、參議員李察（Alain Richard）率領訪問台灣。國民議會則由前議長戴扈傑（François de Rugy）率團訪問台灣。此外，法國外交部也數度正式公開表達對台灣的支持。

吳志中最後表示，台灣不屬於中國，因為兩國決定朝不同的社會價值方向發展。「不同的國家發展方向是我們的決定，也是中國的決定。中華民國台灣代表華人社會正向、美麗與自由的部分，國際社會也多次稱讚台灣代表的是『良善的力量』」。

此外，鑒於西班牙第6波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因Omicron變異株持續嚴峻，駐西班牙代表處今年升旗典禮無法邀請旅西台僑參與，但駐西代表劉德立夫婦仍偕全體館員迎接元旦。

劉德立透過駐處臉書發表線上元旦談話，他指出，近來新的變種病毒再度為全世界埋下不安定的因素，因此全世界合作對抗疫情，不遺落任何國家，至關重要。

他表示健康無國界，而捍衛自由、民主及人權等普世價值，更沒有地域疆界之別。他藉機再次懇請西班牙各界支持台灣有意義參與國際組織，同時也強調中國軍事威脅使台灣、印太地區與國際高度警覺。

劉德立談及台灣，並說「台灣的歷史，就是一部堅守民主韌性的歷史」。英國「金融時報」（Financial Times）將蔡總統列入2021年25位最具影響力女性之一，彰顯台灣致力復甦及對抗霸權的能力。

他表示，在新的一年裡，將持續與友邦及理念相近國家，共同促進區域和平與穩定。台灣需要國際社會，國際社會也需要台灣。（編輯：周永捷）1110101