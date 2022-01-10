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中二選區立委補選結果 盧秀燕：尊重人民決定

2022/1/10 12:23（1/10 14:01 更新）
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對於台中市第2選區立委補選結果，市長盧秀燕（前中）10日接受媒體聯訪表示，自己是民主的奉行者，只要經過民選，是人民做的決定，尊重民意，尊重選舉結果。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月10日
對於台中市第2選區立委補選結果，市長盧秀燕（前中）10日接受媒體聯訪表示，自己是民主的奉行者，只要經過民選，是人民做的決定，尊重民意，尊重選舉結果。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月10日
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（中央社記者郝雪卿台中10日電）對於台中市第2選區立委補選結果，台中市長盧秀燕今天出席活動，再被追問相關議題時只簡短回應，只要經過民選，是人民的決定，尊重民意、尊重選舉結果。

台中市第2選區立委補選昨天投票結果出爐，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票領先國民黨候選人顏寬恒的8萬912票，外界認為將衝擊盧秀燕年底尋求連任時海線選情，也是一大警訊。

盧秀燕上午出席公設民營神岡托嬰中心暨親子館新建工程開工動土典禮，會中接受媒體聯訪，被問到對立委補選的看法時，她表示自己是民主的奉行者，只要經過民選，是人民做的決定，尊重民意，尊重選舉結果。而當媒體再提問補選相關議題時，盧秀燕不再多做回應即離去。

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盧秀燕致詞時表示，這是神岡區第1座公托中心，神岡區人口密集，年輕人也多，但長期以來都沒有公托及親子館，市府湊足新台幣3400萬元，今天開工，預計明年3、4月完工。

盧秀燕說，完工後將可收納52名寶寶，1樓親子館可以免費提供0到6歲寶寶玩，感謝立委楊瓊瓔幫忙向中央爭取1800萬元經費減輕市府負擔，也感謝市議會通過市府編列的1600萬元預算才能興建，希望公托公幼親子館倍增，讓台中市的年輕人願生敢養。（編輯：郭諭儒）1110110

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