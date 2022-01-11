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蔡總統肯定模範公務人員 盼繼續打拚防疫工作

2022/1/11 14:20（1/11 14:26 更新）
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總統蔡英文（右）11日上午在總統府接見「110年全國模範公務人員代表」，感謝他們的辛苦付出。中央社記者鄭傑文攝 111年1月11日
總統蔡英文（右）11日上午在總統府接見「110年全國模範公務人員代表」，感謝他們的辛苦付出。中央社記者鄭傑文攝 111年1月11日
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（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文今天接見全國模範公務人員代表肯定得獎者長期奉獻專業。總統說，除了防疫工作，推動社會住宅、長照幼托的速度都要加快；也要積極培育高科技人才，讓台灣經濟、產業有更好的發展，台灣走向國際的步伐才能夠穩健。

總統上午由總統府秘書長李大維陪同接見「110年全國模範公務人員代表」，總統稱讚李大維是模範公務員代表。總統致詞表示，每年農曆春節前後，都會邀請「全國模範公務人員代表」到總統府，除了要肯定得獎者的工作表現，更要表達政府的感謝。今天在座人員來自全國各地，不僅長期奉獻專業，用心服務民眾，在疫情期間，也全力配合各項防疫工作。

總統說，這次有好幾位獲得表揚人員都非常努力推動防疫相關政策，有推動振興「藝fun券」，以及協助辦理漁業紓困補助等。近來，國內出現新一波疫情，請大家繼續一起為防疫工作打拚，正因為有大家的努力，才能一起讓國家社會更好、更進步。

她舉例，今天的致詞代表基隆市政府秘書長黃駿逸，協助市長林右昌擘劃基隆市港再生標竿計畫，落實中央前瞻基礎建設計畫，讓基隆持續進步發展。除了地方的發展，這幾年政府也積極推動國會外交，提升台灣的國際影響力。立法院專責國際交流的處長吳慧玲，協助捷克參議院議長到國會進行演說，這是立法院國際交流的重大突破。

總統提到，還有行政院科長林秋君，不僅建立機制引導地方政府推動性別平等，也開啟台灣和歐盟性別平權的合作交流，把台灣在性別議題的成就，推上國際舞台。

總統說，教育部學前署副署長許麗娟是「0到6歲國家一起養」公共化幼兒園3000班的政策推手，目前進度已經突破7成，預計明年會提前達標。少子女化是國家重大挑戰，她也請許麗娟和相關部會繼續努力，一起當家長的神隊友。

她指出，還有警政署刑事警察局偵查員林宗賦，在這幾年來，偵破多起案件，包括幫派群聚鬥毆、妨害金融秩序以及跨境詐騙等刑事案件，表現非常亮眼。社會治安是國家很重要的事情，也是民眾很重視的議題，請大家務必全力以赴。

總統特別介紹總統府辦事員卓佩怡，因為總統府常常要接待很多外賓，對英文文稿的要求比較高，卓佩怡就是機要室的「校對女王」，非常用心處理翻譯稿，有她做文字把關，大家都很放心。在座人員也一樣在各單位中扮演關鍵的角色，非常感謝大家的努力付出。

總統表示，除了防疫工作，接下來還有許多工作要做，包括推動社會住宅、長照幼托的速度都要加快。也要積極培育高科技人才，讓台灣經濟、產業有更好的發展，走向國際的步伐，才能夠穩健。

最後，總統再次恭喜得獎人得到表揚，新的一年，一起加油，讓政府為民眾提供更好的服務。（編輯：林興盟）1110111

總統蔡英文（右2）11日在總統府接見110年全國模範公務人員代表，蔡總統指出，除了防疫工作，推動社會住宅、長照幼托的速度都要加快；也要積極培育高科技人才，讓台灣經濟、產業有更好的發展。中央社記者鄭傑文攝　111年1月11日
總統蔡英文（右2）11日在總統府接見110年全國模範公務人員代表，蔡總統指出，除了防疫工作，推動社會住宅、長照幼托的速度都要加快；也要積極培育高科技人才，讓台灣經濟、產業有更好的發展。中央社記者鄭傑文攝　111年1月11日
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