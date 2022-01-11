F-16V戰機失聯 海面發現疑似油污

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（中央社記者黃國芳、蔡智明嘉義縣11日電）嘉義基地一架F-16V單座戰機，下午由飛行官陳奕上尉駕機起飛執行例行性訓練任務時，於水溪靶場周邊光點消失，海陸空搜救，在海面上發現疑似油污，正進一步搜尋。

消防人員、海巡人員在鰲鼓溼地北堤附近海邊，利用望遠鏡在海面搜尋，空中還有直升機搜尋海面，並在海面發現疑似油污，但因海象惡劣難以海上搜尋。目前因天色昏暗，軍方並在現場發射照明彈，協助搜救行動，目前海象不佳，加上漲潮，增加搜救難度。

空軍司令部今天發布訊息指出，嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650）下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，3時23分於水溪靶場周邊光點消失，空軍已成立應變中心，海巡等單位展開搜救行動。海巡署目前派出台北艦、台東艦等，計有110人投入搜救。

根據國防部資料，水溪靶場主要是在海上布靶，讓戰鬥機飛行員在空中進行對靶標的炸射訓練，磨練射擊的精準度。（編輯：黃世雅）1110111