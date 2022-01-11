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F-16V作戰隊成軍
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F-16V作戰隊成軍2/33

F-16V嘉義外海墜海 晚間搜救任務不間斷

2022/1/11 20:12（1/11 23:11 更新）
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空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午執行訓練任務時墜海失聯，晚間搜救行動持續展開，軍機不斷投擲照明彈，以利直升機搜尋。中央社記者蔡智明攝 111年1月11日
空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午執行訓練任務時墜海失聯，晚間搜救行動持續展開，軍機不斷投擲照明彈，以利直升機搜尋。中央社記者蔡智明攝 111年1月11日
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（中央社記者黃國芳、蔡智明嘉義縣11日電）嘉義基地一架F-16V單座戰機今天下午於嘉義外海執行訓練任務時失聯，晚間持續搜救行動，軍機不斷投擲照明彈，以利直升機搜尋，除先前海面發現油漬外，尚無所獲。

嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650）下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，下午3時23分於水溪靶場周邊光點消失，空軍已成立應變中心，展開搜救行動。空軍晚間召開記者會，初判失事原因，F-16V戰機當時執行對地炸射科目、進行大角度導入時向下快速墜海。

現場搜救行動持續進行，晚間近8時，軍方與海巡人員持續搜救，軍機不停投擲照明彈，以利直升機空中搜尋，海巡人員則出動高功率照明設備，照射海面，並以望遠鏡持續觀測。

當地漁民告訴中央社記者，水溪靶場的水位不高，依照常理有大型物件落在水中，從空中很容易就看得到，今天可能海浪太大看不清楚，加上漲潮，或許退潮時，就會有所發現。

消防人員、海巡人員在鰲鼓溼地北堤附近海邊，利用望遠鏡在海面搜尋，空中還有直升機搜尋海面，傍晚在海面發現油污，但因海象惡劣難以海上搜尋。（編輯：謝雅竹）1110111

空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650）11日下午執行例行訓練任務時，在嘉義東石外海光點消失，目前持續搜救；由於入夜後天色昏暗，軍方也投射照明彈。中央社記者蔡智明攝 111年1月11日
空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650）11日下午執行例行訓練任務時，在嘉義東石外海光點消失，目前持續搜救；由於入夜後天色昏暗，軍方也投射照明彈。中央社記者蔡智明攝 111年1月11日
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