111年高考食品技師、普考地政士等考試 6/11起舉行

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（中央社記者陳俊華台北13日電）考試院今天說，111年專技高等考試大地工程技師第一階段考試、驗船師、食品技師、消防設備人員考，及普考地政士等考試，定於6月11日到12日，分別在台北、台中及高雄3考區同時舉行。

考試院透過新聞稿指出，院會今天通過，111年專門職業及技術人員高等考試大地工程技師考試分階段考試（第一階段考試）、驗船師、第一次食品技師考試、高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試地政士、專責報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人考試，定於6月11日到12日分別在台北、台中及高雄3考區同時舉行。

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考試院說，這項考試高等考試設大地工程技師（一）（應大地工程技師第一階段考試）、驗船師、食品技師、消防設備師等4類科；普通考試設消防設備士、地政士、專責報關人員、財產保險代理人、人身保險代理人、財產保險經紀人、人身保險經紀人、一般保險公證人、海事保險公證人等9類科。

考試院表示，有關這項考試各類科應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關規定將載明於應考須知。（編輯：蘇志宗）1110113