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台灣申請加入CPTPP
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台灣申請加入CPTPP3/158

接軌CPTPP 政院20日提修法加強打擊盜版

2022/1/19 19:20（1/19 20:20 更新）
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為接軌CPTPP相關規範，行政院擬於20日院會提出「著作權法」及「商標法」部分條文修正草案。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
為接軌CPTPP相關規範，行政院擬於20日院會提出「著作權法」及「商標法」部分條文修正草案。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者賴于榛台北19日電）為接軌CPTPP相關規範，政院官員今天表示，行政院擬於明天院會提出「著作權法」及「商標法」部分條文修正草案，加強打擊非法盜版以及對著作權人的保護，確保台灣企業公平競爭環境。

各國紛紛搶進「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans- Pacific Partnership, CPTPP

CPTPP 小百科

  • 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。
  • 內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。
  • 成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。
  • 緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。

資料來源：經濟部國際貿易局

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），台灣去年9月以「台澎金馬個別關稅領域」名稱申請加入；而目前申請進度最快為英國，已進入實質談判，中國、厄瓜多也分別在去年遞交申請，韓國則喊話將在今年4月申請加入。

政院官員晚間對中央社記者表示，為積極爭取加入CPTPP並配合其智慧財產權章節的規定，確保台灣企業公平競爭環境，以期加速智慧財產產業環境與國際接軌，提升產業長期競爭力，行政院擬於明天院會提出「著作權法」及「商標法」部分條文修正草案。

官員說，內容將加強打擊非法盜版及散布，加強對著作權人的保護以及強化商標保護等。（編輯：黃國倫）1110119

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