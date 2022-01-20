陳菊：廢考監、追求三權分立 是持續不變理想

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國家人權委員會、中華民國數位金融交易暨資料保護協會20日共同舉辦數位人權研討會，人權會主委陳菊等人一起進行啟動儀式。中央社記者陳俊華攝 111年1月20日

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（中央社記者陳俊華台北20日電）立法院修憲委員會通過18歲公民權後，對廢考監沒有共識。監察院長陳菊今天說，廢除考監、追求三權分立，是她年輕到現在不變的理想，但立法院做怎麼樣的決定，必須尊重。

立法院修憲委員會在18日通過18歲公民權後，今天繼續逐條討論包含廢考試院及監察院、降低修憲門檻、恢復內閣同意權等修憲提案，但在國民黨立委持續缺席下，朝野三黨也未有共識，均暫予保留，待22日做最後決定。

陳菊下午出席「數位人權研討會」，她在會前受訪時表示，廢除考監、追求三權分立，是她年輕到現在不變的理想，也是台灣社會經過多次討論後，漸漸形成共識；不過修憲主要是在立法院，立法院做怎麼樣的決定，當然必須尊重。

陳菊強調，從她年輕到現在，追求三權分立，從來沒有改變。（編輯：林興盟）1110120