蘇貞昌：努力清零 不排除未來與病毒共存

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）國內疫情延燒，確診病例數持續增加，外界關注疫情警戒是否升至三級，行政院院長蘇貞昌今天表示，疫情還在可控範圍內，會努力清零，但不能排除未來必須與病毒共存。

行政院長蘇貞昌今天出席公平交易委員會成立30週年慶祝茶會，會前接受媒體聯訪。

媒體詢問，國內疫情升溫，中央是否考慮將疫情警戒升至三級，以及中央是否不再追求清零。

蘇貞昌回答，國際疫情嚴峻，每天有420萬人確診，不過台灣目前對於確診者都有軌跡可循，政府將努力清零，但不能排除未來必須與病毒共存。

不過蘇貞昌強調，目前國內疫情「還在可控範圍內」，希望民眾能夠施打疫苗，盡量提高疫苗覆蓋率，打疫苗也能避免重症與死亡，同時仍要注意相關防疫規範；他期許民眾都能夠正常生活、平平安安。

至於疫苗相關作法或其他作業，蘇貞昌表示，都依指揮中心的規範進行。

也有媒體關切，根據國泰金調查，民眾普遍對於政府平抑物價無感，甚至認為未來物價會持續上漲。蘇貞昌指出，受到國際原物料上漲、疫情影響運輸、運費調漲等種種條件，物價有波動是事實，但行政院副院長沈榮津與各部會都相當積極，禁止民間有任何藉機哄抬物價的情形。

許多業者也主動表示，近期不會有漲價行為。蘇貞昌再次呼籲，業者絕對不要有以身試法、哄抬物價等行為。（編輯：潘羿菁）1110121