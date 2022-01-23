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黑鷹失事天氣中心主任遭判休職 空軍：尊重

2022/1/23 11:56
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（中央社記者游凱翔台北23日電）UH-60M黑鷹直升機109年失事，時任參謀總長沈一鳴上將等人殉職。懲戒法院日前判空軍氣象聯隊第八基地天氣中心主任任亦偉休職2年。空軍今天回應，尊重判決結果，將持續強化氣象提示等作為。

空軍1架UH-60M黑鷹直升機（機號933）民國109年1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航共8人殉職。

監察院於109年7月間彈劾任亦偉及攔管長周士凱，並移送懲戒法院審理。懲戒法院審理後，日前判決本案，但因全案涉及國防機密，懲戒法院未公開判決及判決理由。

據了解，懲戒法院認定任亦偉違失行為影響非輕，判決任亦偉休職，期間2年；周士凱部分，懲戒法院認為無明確違失，判決不受懲戒。可上訴。

空軍司令部今天上午告訴中央社記者，尊重判決結果；針對此次事件的發生，已採取多項精進作為，持續強化氣象提示資源、落實任務提示及監管作為，以維護飛行安全。（編輯：楊蘭軒）1110123

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