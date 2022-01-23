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首頁 / 政治

印度國慶日活動移師高雄 市府盼未來更深入合作

2022/1/23 18:19（1/23 19:31 更新）
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印度台北協會23日在高雄文化中心舉辦印度國慶日慶祝活動，高雄市政府行政暨國際處長項賓和（圖）出席表示，期待未來台印雙方能在文化、經濟、產業、國際戰略等領域上有更深入合作。中央社記者蔡孟妤攝 111年1月23日
印度台北協會23日在高雄文化中心舉辦印度國慶日慶祝活動，高雄市政府行政暨國際處長項賓和（圖）出席表示，期待未來台印雙方能在文化、經濟、產業、國際戰略等領域上有更深入合作。中央社記者蔡孟妤攝 111年1月23日
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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）印度台北協會今天在高雄舉辦印度國慶日慶祝活動，立委管碧玲說，印度是多樣文化大國，能實施民主政治，是值得敬仰的成就。高市行政暨國際處長項賓和盼台印未來有更深入合作。

印度台北協會今天在高雄文化中心舉辦印度國慶日慶祝活動，管碧玲、項賓和及印度台北協會會長戴國瀾等人出席，現場也舉辦許多印度文化表演。

管碧玲致詞表示，印度是多樣文化大國，實施民主政治，是值得敬仰的成就；印度到高雄慶祝國慶，意義非凡，也是兩國交流深入南方的好開始。

管碧玲說，她很喜歡印度電影，印度電影結合好萊塢及法國電影優點，且更發揚光大。另中國最早也到印度汲取哲學和文化、宗教等知識，印度所創造的成就，值得嚮往及珍惜。

項賓和致詞表示，這是印度台北協會首次移師高雄舉行印度國慶日活動，印度是文明古國，擁有悠久豐富的文化底蘊，高雄也有許多市民喜愛印度電影。

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項賓和並指出，印度是台灣理念相近的重要合作夥伴，近年雙方在經濟貿易、數位科技、學術交流、防疫互助等面向互動頻繁。台灣也曾陸續捐贈口罩、製氧機等協助印度對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

項賓和說，COVID-19病毒不斷變異，期待台印兩國能透過傳統醫學及製藥等領域合作，提升防疫能力，也期待未來台、印雙方能在文化、經濟、產業、國際戰略等領域上，有更深入合作。（編輯：謝雅竹）1110123

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