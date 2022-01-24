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首頁 / 政治

民團籲政府比照外師待遇 發給代理教師考核獎金

2022/1/24 11:48
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（中央社記者林育瑄台北24日電）全國教育產業總工會今天指出，同樣每年支薪未滿12個月，外籍英語教師有考核獎金，許多代理教師卻沒有，期盼政府改善他們的勞動條件，並比照外籍教師的待遇，發給考核獎金。

全國教育產業總工會（全教產）上午在立法院召開「外籍英語教師有『考核獎金』 本土代理教師沒有！」記者會，作以上呼籲。

全教產理事長林碩杰表示，教育部最近將修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，讓代理教師將來也有記功嘉獎等獎勵，但許多代理教師反映，這並無實質優點，僅限在服務證明文件加註服務成績優良，沒有考核獎金可領取。

林碩杰說，政府近來大量招考外籍英語教師，在台中等縣市的聘僱契約可發現，外籍英語教師每年7月、8月為不支薪或部分支薪。

然而，林碩杰指出，每年支薪未滿12個月的外籍英語教師可領取考核獎金，同樣是每年支薪未滿12個月的本土代理教師卻沒有，難道是「外國來的和尚比較會念經」？

林碩杰表示，代理教師除了沒有考核獎金，在事、病假規定也與正式教師有差別；外籍英語教師有交通費、保險補助等福利，代理教師在教育現場第一線辛苦多年，勞動條件卻比不上正式教師與外籍教師。

而且，林碩杰說，在少子化趨勢下，教師缺額會越來越少，許多代理教師可能變成終身代理教師，造成「永遠的不公平」。

桃園市教育產業工會理事長熊書顯指出，以桃園來說，偏鄉地區學校的代理教師比例可達3成，有許多人肩負重要職務，待遇卻較差。

熊書顯表示，代理教師很辛苦，為了拿到下次的聘任，要做很多事情卻不敢吭聲，希望政府能比照外籍教師，發給代理教師考核獎金。（編輯：康世人）1110124

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