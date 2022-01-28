推動多領域合作 澳駐台代表：澳台是密切夥伴

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（中央社記者王慶剛台北28日電）澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）今天透過訪談影片，簡述澳台在教育、雙語國家與原住民文化的交流，她表示澳台是最密切的夥伴，期待兩國更多合作。

訪談影片中，露珍怡全程以中文作答。對於澳台之間的教育交流與打工度假計畫，露珍怡說，澳洲擁有世界上最佳的大學和研究所，吸引了來自世界各地的學生和人才，很高興能歡迎施打2劑疫苗的國際學生回到澳洲求學。疫情爆發前，澳洲很榮幸能成為台灣學生第二大海外留學目的地，每年有1萬800多名台灣學生在澳洲求學。

另外，露珍怡說，有超過25萬名的台灣年輕人參加了澳洲廣受歡迎的「打工度假計劃」，澳洲政府也推動「新可倫坡計畫」，已支持超過1000名澳洲學生來台進修，深化對台了解，並牽起一輩子的友誼，很期待進一步促進這些交流。

面對台灣「雙語國家」政策目標，露珍怡說，澳台有密切的教育合作關係，包括英語教學及技職培訓，因此，澳洲是台灣推動「雙語國家政策」目標最密切的夥伴。

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露珍怡表示，澳洲世界級的英語教育機構有豐富的經驗，為來自不同背景的人提供優質的英語教育服務，澳辦也積極促進具體的合作，包括英語線上教學、雙語老師培訓、雙聯學制學位、學生和教職員交換等計畫。

露珍怡也提到，跟台灣一樣，澳洲也有豐富多元的原住民文化，這也是澳洲國家認同很關鍵的一部分，很開心深化彼此的合作。例如，澳洲布里斯本舉辦的「亞太三年展」，很榮幸有8位台灣原住民藝術家及2位策展人參加，這也是台灣原住民藝術家海外參展的最大規模。澳辦也會致力於原住民的經濟發展、貿易和投資機會、以及強化藝術文化的交流。（編輯：楊凱翔）1110128