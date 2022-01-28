諾魯日本相繼發聲 挺台入世衛

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（中央社記者王慶剛台北28日電）根據外交部資料，友邦諾魯與友好國家日本今天在世界衛生組織（WHO）執行委員會議上，分別以書面聲明與間接發言方式，呼籲將台灣納入世衛。

繼多個友邦連日為台灣在世衛執委會上發言，呼籲世衛應讓台灣參與，根據外交部提供的資料，友邦諾魯在今天以書面聲明為台灣發聲。

聲明內容指出，諾魯樂見世衛制訂新國際規範，以預防及因應全球疫情並解決國際公衛現有缺口。但事若要成，世衛必須建立具有包容性的程序，讓全世界一起做準備，以更有效因應未來全球疫情與緊急公衛事件。

聲明內容表示，若持續排除台灣等國家，將造成公共衛生的缺口，損害全球預防及因應緊急衛生事件。因此，將所有利害各方，包括台灣，納入世界衛生組織工作計畫至關重要。透過周全的方式，才能真正落實「重建美好未來」的理念，也必須確保「不遺漏任何人」，並自我提醒「若要大家都安全，就要確保每個人都安全」。

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根據外交部資料，日本厚生勞動省國際事務顧問中谷比呂樹今天也發言說：「我也要強調，在處理國際衛生議題，如傳染性疾病防治，最為重要的是不應排除特定地理區域，造成無法以WHA觀察員身分參與WHO。」

根據外交部資料，本屆世衛執委會已有友邦聖克里斯多福及尼維斯、馬紹爾群島、海地、史瓦帝尼、宏都拉斯、巴拉圭、瓜地馬拉支持台灣參與世衛，強調台灣參與的重要性。友好國家法國也代表歐盟發言呼籲世衛不應遺漏任何區域。（編輯：謝佳珍）1110128