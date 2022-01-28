更多編輯台推薦新聞：
Wordle猜字遊戲風靡全球 洗版社群的黃綠方塊如何成為話題？
生活

Wordle猜字遊戲風靡全球 洗版社群的黃綠方塊如何成為話題？

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

諾魯日本相繼發聲 挺台入世衛

2022/1/28 22:02（1/28 22:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
諾魯與日本28日在世界衛生組織執行委員會議上，分別以書面聲明與間接發言方式，呼籲將台灣納入世衛。（圖取自WHO網頁who.int）
諾魯與日本28日在世界衛生組織執行委員會議上，分別以書面聲明與間接發言方式，呼籲將台灣納入世衛。（圖取自WHO網頁who.int）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王慶剛台北28日電）根據外交部資料，友邦諾魯與友好國家日本今天在世界衛生組織（WHO）執行委員會議上，分別以書面聲明與間接發言方式，呼籲將台灣納入世衛。

繼多個友邦連日為台灣在世衛執委會上發言，呼籲世衛應讓台灣參與，根據外交部提供的資料，友邦諾魯在今天以書面聲明為台灣發聲。

聲明內容指出，諾魯樂見世衛制訂新國際規範，以預防及因應全球疫情並解決國際公衛現有缺口。但事若要成，世衛必須建立具有包容性的程序，讓全世界一起做準備，以更有效因應未來全球疫情與緊急公衛事件。

聲明內容表示，若持續排除台灣等國家，將造成公共衛生的缺口，損害全球預防及因應緊急衛生事件。因此，將所有利害各方，包括台灣，納入世界衛生組織工作計畫至關重要。透過周全的方式，才能真正落實「重建美好未來」的理念，也必須確保「不遺漏任何人」，並自我提醒「若要大家都安全，就要確保每個人都安全」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據外交部資料，日本厚生勞動省國際事務顧問中谷比呂樹今天也發言說：「我也要強調，在處理國際衛生議題，如傳染性疾病防治，最為重要的是不應排除特定地理區域，造成無法以WHA觀察員身分參與WHO。」

根據外交部資料，本屆世衛執委會已有友邦聖克里斯多福及尼維斯、馬紹爾群島、海地、史瓦帝尼、宏都拉斯、巴拉圭、瓜地馬拉支持台灣參與世衛，強調台灣參與的重要性。友好國家法國也代表歐盟發言呼籲世衛不應遺漏任何區域。（編輯：謝佳珍）1110128

延伸閱讀
WHO召開執委會 歐盟及5友邦接力為台灣發聲友邦持續發聲 聖克里斯多福及尼維斯挺台入世衛繼巴拉圭為台發聲 法國衛生部籲世衛不遺漏任何區域
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族