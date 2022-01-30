賴清德：圓滿達成出訪任務 未來回想會覺得有意義

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副總統賴清德率特使團參加宏都拉斯新任總統就職典禮，去、回程於美國洛杉磯和舊金山過境。中央社記者周世惠舊金山攝 111年1月29日

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（中央社記者溫貴香舊金山29日專電）副總統賴清德今天從舊金山返回台灣途中在專機發表談話表示，此行圓滿達成任務，相信人民會了解這一次出訪所代表的重大意義，未來回想這段日子的時候，也會覺得非常有意義。

副總統賴清德結束6天5夜訪問宏都拉斯、過境美國洛杉磯、舊金山行程，預計台北時間今天晚間8時50分抵達桃園國際機場。

賴副總統在返程途中，在專機上透過廣播發表談話表示，很高興在訪團成員、媒體朋友，以及華航機組員的共同努力之下，圓滿完成任務，即將飛往台灣。

賴副總統說，感謝大家的幫忙，順利完成任務。相信人民會了解這一次出訪所代表的重大意義，未來回想這段日子的時候，也會覺得非常有意義。

賴副總統隨後也與華航專機機組員合影，對他們於飛行期間，全程穿戴隔離衣、全面防護面罩等個人保護裝備，以最高規格落實防疫措施，強化旅程安全的辛勞與付出，表達由衷謝意。

如何評價賴副總統這次外交出擊，未來是否規劃蔡總統出訪？蕭美琴回答中央社記者訪問表示，高層出訪就由國內評估與決定，駐美代表處就是會全力以赴。這次賴副總統出訪是很成功的。

蕭美琴說明，拚外交不外乎要加深彼此之間的認識與了解，兩國共同利益與價值的凝聚，所有的互動與對話不外乎是安全、經濟、價值，價值包含民主、自由；台灣與美國各界在防疫、醫療、衛生領域的合作、民主價值的強化，各層面相互了解，透過副總統這次出訪是很有成果。

她說，透過副總統出訪、過境美國，讓美國政要更進一步了解台灣對於整個區域情勢、未來的發展，有更進一步的認識，這是非常珍貴也是非常好的機會。

民進黨國際事務部主任、立委羅致政接受中央社採訪表示，賴清德以副總統身分初登國際舞台，個人展現自信、任務圓滿成功。

他表示，賴清德面對美方政要侃侃而談，面對僑胞展現親切魅力，跟友邦元首會談亮眼得體，跟賀錦麗閒聊自然自信，總體而言，不論就鞏固邦誼、宣慰僑胞等方面，都是圓滿成功，是總統外交上的助手。（編輯：蘇志宗）1110129