廖正豪病逝享壽75歲 前法務部長厲行掃黑獲高度肯定

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（中央社記者劉冠廷、林克倫台北1日電）前法務部長廖正豪傳出病逝，享壽75歲。國民黨立法委員葉毓蘭今晚向中央社記者證實，廖正豪在昨晚除夕夜病逝振興醫院；廖正豪1996年擔任法務部長時厲行掃黑，曾獲9成多民意高度肯定，被稱為「掃黑英雄」。

廖正豪 廖正豪小檔案 出生：1946年3月30日

學歷：台灣大學法律系

經歷：法務部部長、法務部調查局長、行政院副秘書長、行政院新聞局副局長 看更多 關閉 1946年出生嘉義縣六腳鄉，1965年就讀台灣大學法律系，學生時期即通過司法官高考，畢業後投入律師生涯，除在各大專院校兼課，並取得台大法學碩士、博士學位。

1979年，廖正豪應時任台灣省政府地政處處長余茂阱邀約，擔任省政府地政處主任秘書一職，正式踏入20多年公職生涯。

1988年解嚴後，廖正豪出任行政院新聞局副局長，並參與對美智慧財產權談判，成功將台灣移出301條款制裁名單。

1995年2月，廖正豪以第一位台籍、非情治系統出身的法律人身分，擔任法務部調查局局長，且任內破獲周人蔘電玩弊案、中正機場二期航站相關工程弊案、新偕中建設及關係企業違法超貸案、國際票券公司營業員盜取百億資金等案，轟動一時。

廖正豪於1996年6月接下馬英九遺缺，擔任法務部長，上任後厲行掃除黑金行動，不僅嘉義縣前議長蕭登標是掃黑對象，四海幫創幫大老蔡冠倫等人都被送至綠島關押，以及宋七力顯相館等「宗教詐財」事件，民意支持度曾高達96%。

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1997年蕭萬長接任行政院長，廖正豪因1998年處理當時的調查局長程泉被控性騷擾案，與程泉公開衝突，且程泉案調查報告未經行政院核可就對外曝光，遭政院發表聲明指「有違行政倫理」，政策又無法獲得政院支持，最後辭去法務部長一職。

爾後，國民黨、親民黨曾推薦廖正豪參選台北縣長，但因個人與家庭因素未再投入公職；此後成立向陽公益基金會，致力兩岸法學交流。（編輯：康世人）1110201