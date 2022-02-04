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政院：保健食品廣告可能有誇大陷阱 務必停看聽

2022/2/4 16:00
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（中央社記者游凱翔台北4日電）民眾過年期間看電視或使用社群媒體頻率增加，行政院食品安全辦公室今天提醒，穿插電視、社群網路等節目、影片或動態頁面所露出的各種食品、保健品廣告，可能存在誇大不實「膨風」陷阱，務必「停、看、聽」。

行政院食品安全辦公室今天發布新聞稿表示，春節期間是家戶觀賞節目及使用社群網路高峰期，穿插於電視、視訊或社群網路等節目、影片或動態頁面所露出的各種食品或保健品廣告，都可能存在誇大不實「膨風」陷阱，提醒民眾務必「停、看、聽」，多加留意辨別。

食安辦指出，面對眼花撩亂的各式廣告，務必「停、看、聽」以避免上當受騙。「停」是冷靜思考自身是否確有需求，及此產品對健康是否有幫助。

食安辦說，「看」是閱讀產品包裝標示上的相關資訊；「聽」是請教醫師或營養師等專業人員建議，才能正確選購食用真正對自身狀況有助益的產品。

食安辦提醒，民眾切勿輕信誇大不實的廣告，並請多加利用食藥署「違規食品、藥物、化粧品廣告民眾查詢系統」及「食藥膨風廣告專區」查詢，以維護自身消費權益及健康安全。（編輯：康世人）1110204

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