福食解禁民進黨團籲朝野合作 國民黨團：做不到

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北9日電）政府開放日本福島5縣食品進口，民進黨團總召柯建銘呼籲是朝野合作最好時機。國民黨團今天表示，為一己之私的政治利益出賣全民的健康，如此墮落秀下限作為，國民黨團做不到，礙難為伍。

政府開放日本福島5縣食品進口，民進黨團總召柯建銘今天表示，此刻是團結國家、朝野合作最好時機，勿把必要的監督變成一步不讓的無限對抗。國民黨凡事一路踩到底的反對，為鷹派而鷹派，續走深藍路線，只是「集體義和團上身起乩」而已。

國民黨立法院黨團發布新聞稿指出，只因國民黨捍衛全民食安就必須被柯建銘從上到下數落一頓，打成義和團、扣個大紅帽，就要國民黨乖乖聽話才是柯建銘口中所謂的朝野合作團結一致嗎？

國民黨團指出，提醒柯建銘，昔有袁世凱媚日賣國，今有總統蔡英文、柯建銘民選獨裁，為一己之私的政治利益出賣全民的健康，如此墮落秀下限作為，國民黨團做不到，礙難為伍。

國民黨團表示，在1月臨時會期間已傳出蔡政府將開放日本核食，如果不是國民黨團運用議事策略運籌帷幄，過年前民進黨政府早已宣布日本核食開放進口。國民黨團深知捍衛全民食安是在野黨的責任，也明白如果國民黨團不站出來捍衛，已無人敢出來對抗要出賣民眾健康的民進黨執政集團。

國民黨團指出，面對開放日本核食，柯建銘把自己及民進黨團說的多委曲求全。但人民要問，現在的民進黨政府要逢日必軟到這般田地嗎？開放預告期由60天縮短到10天。台灣把關核食只有三都有檢驗設備，就急著開放，目前政府從中央到地方的檢驗量能有辦法好好為民把關嗎？衛福部更揚言，地方政府「食安自治條例」若與中央開放政策抵觸將宣告無效，就是要將食安大門洞開讓日本核食長驅直入。

國民黨團表示，蔡政府說開放萊豬可以簽訂台美自由貿易協定（FTA），結果現在一個「鬼影都沒有」。現在又以開放日本核食來交換加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），外界看來也是蔡政府一廂情願。（編輯：楊凱翔）1110209