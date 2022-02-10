蔣經國文膽張祖詒新書 透露當年不設副主席原由

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）故總統蔣經國文膽張祖詒今天發表新書，提及蔣經國過去不設副主席，是因為蔣經國認為時任副總統的李登輝黨齡尚淺，黨內資望不足，過早觸摸黨魁或副黨魁的冠冕，不見得一定有利。

高齡104歲的前總統府副秘書長張祖詒下午在「經國七海文化園區蔣經國總統圖書館」舉辦「總統與我」新書發表會，包括前總統馬英九、前副總統蕭萬長、吳敦義、蔣經國基金會董事長錢復、前國民黨主席吳伯雄、退將許歷農等人出席。

張祖詒在書中提到，民國74年時蔣經國曾和他談及黨要不要設副主席的問題。當時有不少人認為，副總統人選既已產生，就應順理成章，考慮循例恢復設置副主席。言外之意，當然是指李登輝應可兼任黨副主席。但同年10月初，蔣經國主持國民黨中常會後回到總統府辦公室，當面告知他，已經否決設副主席的建議。

張祖詒新書指出，當時蔣經國不急於在黨內增設副主席，主要考量就是黨中央短期內暫採集體領導，等運作成熟後，再由全代會推選副主席；蔣經國當時還告訴他，「（李登輝）黨齡尚淺，黨內資望不足，過早觸摸黨魁或副黨魁的冠冕，不見得一定有利」，但幕後推動者急於鞏固權位，請幾位中常委正式出面向主席提出建議，於是總統兼黨主席不得不作出明白的否決。

張祖詒說，當時他告訴蔣經國，這是明智的抉擇，對照後來蔣經國辭世後2週，中常會倉促通過推選李登輝為國民黨代理主席，前後對照，後者不免予人有草率之嫌。

馬英九致詞表示，他留美學成歸國後的第一份工作是總統府第一局副局長兼蔣經國英文秘書，當時張祖詒是他的直屬長官，期間受到盡心指導調教，是他35年公務生涯最實用的在職訓練。

馬英九說，1987年3月底，有一次擔任外賓傳譯後，蔣經國突然問他最近有沒有什麼特別的事情，他回說有些老兵穿著白袍上書「想家」，希望政府開放大陸探親，蔣經國告訴他，已經交代張祖詒。

馬英九說，張祖詒告訴他總統已指示開放探親，他就在張祖詒指導下草擬方案，約10天後提出一個以紅十字會為橋梁的兩岸探親方案；蔣經國核定後交國民黨中央黨部及行政院處理，同年11月2日開始受理，兩岸人民隔絕38年，開放後，民間互動立即暴增，兩岸關係突飛猛進，人民肯定，世界矚目。

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蕭萬長表示，蔣經國當年任命他擔任國際貿易局長，他向蔣經國說自己年輕、經驗不足，但蔣經國要他好好做，「並告訴我有困難可以找他」；他在擔任局長期間，碰到許多難題，處理起來非常棘手，向蔣經國據實報告，蔣經國一一處理，讓他非常感恩。

錢復說，張祖詒書中提到，當年蔣經國請張祖詒作行政院秘書室主任，不到10個月就升到副秘書長，分派很多重要工作，例如請張祖詒陪伴張學良；這完全是蔣經國有識人之明。（編輯：謝佳珍）1110210