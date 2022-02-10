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郝龍斌批民眾黨成事不足 楊寶楨：愛不到就想毀掉

2022/2/10 22:07
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（中央社記者郭建伸台北10日電）藍白合矛盾再現，提出「藍白合」構想的前國民黨副主席郝龍斌今天表示，談不攏當然要戰，以民眾黨現在的實力，要成事應該是不足。台灣民眾黨發言人楊寶楨則批評，吃不到葡萄嫌葡萄酸，愛不到就想毀掉對方。

郝龍斌日前曾表示，以在野黨角度當然不希望台北市副市長黃珊珊參選台北市長，且選民結構重疊，呼籲應藍白合作。

但民眾黨主席柯文哲日前冷回應「藍白合」議題，民眾黨立委蔡壁如日前則直言，該談就談，該戰就戰。

郝龍斌今天表示，民眾黨絕對比國民黨弱，一對一的選舉，以民眾黨現在的實力，要成事應該是不足的，但敗事、將國民黨扯下來，是有可能的，這樣對在野力量的擴大是否有幫助，這是民眾黨需要思考的。

楊寶楨在臉書表示，「吃不到葡萄，嫌葡萄酸？愛不到，就想毀掉對方？」

楊寶楨表示，民眾黨已經不是兩年前創黨時的樣貌，持續努力和壯大，現階段希望真的能夠成為最強在野，作為民眾最堅實的靠山，監督政府、為民發聲。

楊寶楨說，民眾黨沒有說一定要取代掉某個政黨，但若他們自己不爭氣，想尋求合作，卻又這樣的態度，請問誠意在哪。（編輯：蘇龍麒）1110210

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