CPTPP17日討論台灣入會 鄧振中：把自己準備到最好

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傳出CPTPP將在17日討論台灣、中國等入會案。行政院政務委員鄧振中13日說，「對台灣來講，最重要的是把自己準備到最好。」（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北13日電）傳出CPTPP將在17日討論台灣、中國等入會案。行政院政務委員鄧振中今天說，CPTPP何時開會、議程如何安排，因為台灣不是會員國，不方便替CPTPP宣布，「最重要的是把自己準備到最好」。

媒體報導，台灣去年9月申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ）後，CPTPP將在17日召開執委會，以視訊會議討論台灣、中國與厄瓜多3國的新入會申請案。

鄧振中上午向中央社記者表示，CPTPP要開會並不會對外宣布，但政府會注意這些事情；至於CPTPP何時開會以及議程安排，因為台灣不是會員，不能參與會議、也不能替CPTPP宣布，「對台灣來講，最重要的是把自己準備到最好」。

至於台灣與中國的新入會申請案將同時被討論，涉及敏感的兩岸政治因素，政府內部是否曾進行沙盤推演，鄧振中說，CPTPP裡面要怎樣討論，不是台灣可以評論的，只能把自己做到做好；而且CPTPP過去也沒有宣布什麼時候要開會等相關資訊。

行政院8日宣布日本福島5縣食品有條件解禁時，鄧振中曾表示，調整措施公布後，證明台灣願意根據國際規範進行經貿措施，「再度證明我們可以接受高標準」，會是台灣參加CPTPP非常大的助力。（編輯：林淑媛）1110213