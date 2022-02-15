林崑海辭世 湧言會：培養青壯世代、按步調發展

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（中央社記者葉素萍台北15日電）三立董事長林崑海從計程車司機成為媒體霸主，也鍾情政治，以其支持的民代為骨幹的湧言會，近年來成為民進黨內派系之一。儘管精神領袖「海董」辭世，但湧言會強調，會持續培養青壯世代，持續按步調發展。

湧言會召集人王定宇受訪指出，湧言會從籌辦到現在，就一直獨立運作，不會有任何影響，對於林崑海辭世，是心靈上的傷痛大過實際的影響。湧言會發展的步調走得很穩，林崑海最後的時候，也聊過湧言會未來發展，於情、於理、於公、於私，湧言會會更團結、更茁壯，不會讓林崑海失望。

對於外界預料湧言會出現「跳船潮」，王定宇說，被點名所謂跳船潮的那幾位，都不是湧言會的會員，講成跳船潮，對彼此都不好。現在在中常會結構，湧言會反而是與各派系最友好的，互動都不錯，湧言會著重在青壯世代培養，這一次在縣市議員、六都議員的戰力算是最扎實，整體還是按照步調在發展。

三立電視台董事長、人稱「海董」的林崑海出身高雄，他一生傳奇，僅有國小學歷的他，從錄影帶事業發跡，到創立媒體集團，在南台灣「喊水會結凍」。

林崑海相當鍾情政治，立場鮮明，曾是前行政院長謝長廷重要支持者，也曾以無黨籍參選過立委。2016年民進黨重返執政，隨著謝長廷駐日，謝系逐漸式微，包括昔日謝系大將趙天麟等人，轉而投向林崑海陣營。

與林崑海親近的政治人物外界原稱為「海派」，2020年湧言基金會成立，海派正名為湧言會，朝向組織化發展，當年插旗黨職選舉，原本目標攻下2席中常委，但最後只搶下1席。

湧言會近年來快速發展，包括立委王定宇、林楚茵都是成員，也有許多地方議員，成與足以和其他派系競逐黨內的重要派系。

黨內人士指出，林崑海生病後，已經鮮少參與政治事務，湧言會運作主要由趙天麟、王定宇以及新北市議員何博文、台北市議員阮昭雄等共同決策。

儘管林崑海早已退出第一線，但湧言會在2022企圖心十足，包括在高雄推出多個新人出征議員初選，台北市也吸納原為英系的口譯哥趙怡翔代表湧言會角逐提名，更早之前也有從英系轉向湧言會的新北市議員張志豪等。

不過，在招兵買馬之際，也傳出有人從湧言會離開，尤其2022提名之爭正如火如荼展開，各派系競爭激烈，林崑海的辭世，會否影響湧言會實力，備受關注，初選提名結果將是指標之一。

另外，湧言會內人士私下指出，林崑海靈堂設立時，三立總經理張榮華、王定宇、趙天麟和何博文第一時間就在現場，年代集團董事長練台生也在，洽談後續治喪事宜，面對林崑海的離開，湧言會一直都有準備。

對於湧言會未來發展，黨內其他系統都相當低調，相關人士說，湧言會現有3席立委，重心是在高雄，在林崑海過世後，後續發展還要再觀察。（編輯：蘇龍麒）1110215