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鼓勵新人、青年參政 國民黨擬提高初選加權比例

2022/2/15 19:04
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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨明天將召開中常會，討論「直轄市議員候選人提名特別辦法」，為了鼓勵新人、青年參政，黨中央計畫提高初選加權比例，新人加權30%，但排除政二代；35歲以下加權70%、36至40歲則加權50%。

國民黨上週召開中常會通過年底縣市長選舉的提名特別辦法，將以協調代替初選為原則；明天召開中常會將討論「直轄市議員候選人提名特別辦法」，據了解，這次直轄市議員提名的特別辦法，針對青年、新人初選時的加權比例，將會比2018年提名的加權比例更加「有感」。

根據黨中央目前的規劃，此次直轄市議員候選人提名特別辦法，將確定續推2018年時所定的「N+1」提名制度，同時保有現任優先的規定，也因此，若選區內應提名席次多於現任席次，新人將自行初選。

國民黨在2018直轄市議員提名中，有關「新人加權」部分，對首度參選新人初選民調可加權10%，但政二代將會排除加權優惠；此次的提名辦法，黨中央則有意將新人的加權比例提高至30%。

至於在「青年加權」部分，2018年時的規定為35歲以下參選青年，初選民調還可再加權15%；36至40歲青年則可再加權10%；黨中央在這次的提名辦法中，則計畫調整為35歲以下加權70%、36至40歲則加權50%。（編輯：蘇龍麒）1110215

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