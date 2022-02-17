藍議員新提名辦法 黃健庭：展現栽培年輕人決心

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（中央社記者蘇木春台中17日電）國民黨中常會昨天宣布，直轄市議員選區提名名額應較現任議員有意辦理提名登記人數至少增加1名，引發地方反彈。國民黨秘書長黃健庭今天表示，新辦法展現國民黨對栽培年輕人的決心。

國民黨台中市黨部今天上午舉辦新春團拜活動，黃健庭到場出席，會後並與地方民代與黨員座談交流。

黃健庭接受媒體聯訪時表示，昨天黨中央通過的直轄市議員提名特別辦法，跳脫原本的辦法，這次針對青年參政推出專案，鼓勵更多年輕人讓他們有機會參選，爭取年輕人認同、為黨與國家培養更多優秀政治人才，是國民黨當前最重要的任務之一。

黃健庭說，透過辦法將檢討選區，盡可能開出新的空間給新人，或是新人必須與現任初選時，給新人最高到百分之百的加權，從他們報名黨內登記，一直到最後如果提名，整個培訓都有系列與系統地輔導，展現國民黨對栽培年輕人的決心。

媒體提問新辦法是否要給現任議員警惕，黃健庭回應，現任議員長期經營選區，有一定知名度與服務績效，其實很多現任議員並沒有特別感受到威脅，如果選區經市黨部評估，可以提名現任以外再加1席，新人就必須競爭去搶加開的那席，但如果評估無法再加開1席，新人要跟現任競爭其實是相對困難。

國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，黨中央用心良苦，也展現國民黨希望年輕人加入團隊，一起為國家黨打拼，但是議員的選舉都是要從基層產生，因地制宜絕對是要去考量的，中央有整個政策，但各地選情不一樣，也要多考量地方議員經營的苦心。

國民黨台中市議員擬參選人涂力旋說，特別辦法一公布，對黨內年輕人是非常大的激勵，特別是加權的部分有優勢，但新人條款還有新人捉對競爭的問題，也要考量民調進行的時間點，畢竟還是需要準備，在黨中央適度的說明與溝通後，相信不管現任議員或是新人，都能在公平的機制下，找到自己的方向。

國民黨昨天召開中常會，討論直轄市議員選舉提名特別辦法，首次參選的青年初選民調加權將創歷史新高，直轄市議員選區提名名額應較現任議員有意辦理提名登記人數至少增加1名。

辦法規定，35歲以下青年，民意調查結果得加權70%；36歲至40歲的登記參選者，得加權50%。另為鼓勵新人參選，新人的民意調查結果得加權30%，也就是35歲以下又符合新人資格，最高得加權至100%。（編輯：黃世雅）1110217