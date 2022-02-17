專款挺立陶宛？外交部：中東歐投資基金整合方式支持

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（中央社記者黃雅詩台北17日電）立陶宛因挺台屢遭中國經貿報復，立院法制局建議外交部成立專責基金購買立陶宛產品。外交部表示，國發會設有中東歐投資基金，公私部門將透過整合銷售與通路市場等各種方式，持續力挺立陶宛。

立陶宛去年底遭中國經貿報復，導致兩萬瓶蘭姆酒被中國禁止入關、漂流海上，最後在外交部與財政部協調下，由台灣菸酒公司出面買下。

中國日前再度禁止立陶宛牛肉輸入中國，外交部已向農政單位轉達立陶宛農產品輸入需求，目前正在審核中。對於立陶宛未來出口中國產品恐常遭打壓，立院法制局近日提出一份研議報告，建請外交部成立專責基金支援立陶宛。

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外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，立陶宛捍衛自身主權，不畏中國經貿打壓，決定繼續深化與台灣的交流與實質關係，外交部非常感謝，台灣會持續用各種方式幫助立陶宛度過難關，彰顯民主國家的團結互助精神。

歐江安表示，為了幫助立陶宛應對中國的政經霸凌，同時加強台灣與立陶宛等民主夥伴的經濟投資連結，國家發展委員會成立中東歐投資基金與配套融資規畫，提供有利財務環境，協助立陶宛發展半導體、雷射、生醫等優勢產業，台灣政府公私部門也紛紛透過採購、擴展國內銷售通路、媒合廠商、分散市場、研商重整供應鏈等迅速作為，表達對立陶宛的支持。（編輯：林淑媛）1110217