總統接見國軍發明王徐子圭 肯定強化國家防衛能力

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（中央社記者溫貴香台北22日電）總統蔡英文今天接見有「國軍發明王」稱號的航太博士徐子圭等國際傑出發明家獎得主時表示，台灣善用創新能量，加上民主公開優勢，讓科技防疫成為台灣防疫強項。她肯定得獎人的研發不僅提升整體生活品質，強化國家戰略安全及自我防衛能力。

總統蔡英文上午在總統府秘書長李大維、經濟部政務次長陳正祺等人陪同下接見「2021第17屆國際傑出發明家獎得獎人」，恭喜每位得獎者獲得國際傑出發明家獎的肯定。

總統致詞表示，感謝中華創新發明協會組團參與國際性的發明競賽，讓更多台灣的專利發明呈現在國際舞台，也透過相關的獎項頒發，持續提升台灣整體的研發能量，台灣的創新研發能量與發明實力，一直讓台灣能夠具有高度的國際競爭力。

她說，瑞士洛桑管理學院（IMD）去年公布的「2021世界競爭力報告」中，台灣在「全國平均總研發人力」部分獲得全球第一名，顯示台灣的研發實力獲得國際肯定。

總統進一步說，當台灣善用這股創新能量，加上民主社會公開的優勢，讓科技防疫成為台灣防疫工作關鍵的強項；現場很多得獎人的研發項目更橫跨很多政府積極發展的領域，包括精準醫療、再生能源、人工智慧、5G、物聯網等等，都是六大核心關鍵產業的項目，也都取得一定數量的國內外專利，非常值得肯定。

總統感謝各位發明者持續投入專業與熱情，讓每個領域的發展能夠不斷的前進。

總統提到，她注意到這次來自國防及戰略產業方面的得獎人徐子圭教授是航太博士，目前擔任屏東科技大學達人學院智慧機電學士學位學程主任徐子圭，曾參與IDF經國號戰機引擎的研發改進，也是F-16戰機引擎電腦監控診斷系統的發明人，被稱為「國軍發明王」、「空軍愛迪生」，真的很不簡單，總統請在場者給予他熱烈掌聲。

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總統說，這也顯示每一位發明獎得獎者研發成果，帶來不只是科技與經濟上的成果，也回應很多重要社會問題，更提升整體生活品質，甚至也進一步強化國家整體戰略安全及自我防衛的能力。

總統表示，過去2年來受到疫情影響，全球在經濟及社會環境方面都有重大的改變，接下來的科技研發方向也要繼續回應台灣及全世界的轉變和需求，這是必須努力前進的目標，而政府也會繼續投入更多資源，但這也要仰賴每位優秀的發明家及研究者的一起努力。（編輯：黃國倫）1110222