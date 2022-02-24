烏克蘭戰雲密佈 外交部指定鄰近駐館全力協助台僑

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（中央社記者黃雅詩台北24日電）烏克蘭危機升高，民代關切烏克蘭台僑前往駐俄羅斯代表處辦理簽證恐遇危險；外交部表示，旅烏台僑辦理相關文件事務，外交部將考量國人安全、查證可能及交通許可等因素，指定鄰近的駐外館處暫時兼理。

基隆市議員張之豪在臉書發文表示，台灣在烏克蘭未設代表處，目前都由駐俄羅斯代表處兼轄相關業務，一位台灣學生的烏克蘭女友想辦理來台簽證，考量前往俄羅斯風險較大，最後改到駐波蘭代表處避難，他建議外交部把旅烏台僑的業務交給波蘭代表處辦理。

外交部說明，烏克蘭籍配偶若要申請來台依親簽證，為了維護台灣的國境安全，確保婚姻當事人在台灣的權利義務關係，依法必須先經過面談程序；如果台灣民眾的烏克蘭籍交往對象還未完成當地結婚程序，雙方不具婚姻關係，依法就不適用疫情指揮中心的「開放我國人外籍配偶入境及簽證作業規定」，無法向駐外館處申請依親居留簽證來台。

外交部今天發布新聞稿指出，針對民代關切烏克蘭台僑撤離問題，外交部強調，視台僑安全為第一，已七度呼籲旅烏台僑儘速撤離，駐俄羅斯代表處也逐一聯繫勸離，目前仍有33名台僑選擇留在烏克蘭。

外交部指出，針對烏克蘭當前情勢，有關烏克蘭領事相關業務，如護照、簽證及文件證明業務，外交部將考量國人安全、查證可能及交通許可等因素，指定鄰近的駐外館處暫時兼理。

外交部指出，考量俄羅斯與烏克蘭緊張對峙情勢持續升高，外交部已連續於2月12日、13日、14日、15日、16日、20日及22日七度發布新聞資料說明，提升旅遊警示，呼籲民眾避免前往烏克蘭，並建議目前仍在烏克蘭的僑民儘速離境。

外交部指出，根據駐俄羅斯代表處最新回報，旅居烏克蘭的台僑已有6人離開烏克蘭境內，另有5人前往烏克蘭西部利維夫市（Lviv）避險，目前仍留在首都基輔、烏國北部及烏國南部者另有28人，加總留在烏克蘭全國境內者共有33名國人。

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外交部指出，駐俄羅斯代表處持續聯繫所有在烏克蘭的民眾，多次關心並提供建議，已有約10位民眾願意考慮在近期離開烏克蘭，外交部視民眾安全為第一要務，將持續協同駐俄羅斯代表處與在烏克蘭的僑民、留學生保持密切聯繫，隨時提供最新資訊與必要協助。

鑒於烏克蘭政府已宣布自24日零時開始，全國進入為期30天的緊急狀態，為免軍事動員影響烏國境內交通運輸，外交部再度籲請所有仍留在烏克蘭的民眾應儘速優先規劃離境避險。（編輯：郭無患）1110224