本土語言必修 綠委：應提升教育支援人員待遇

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（中央社記者范正祥台北24日電）本土語言納入國中小及高中必修課程在即，民進黨立委邱志偉、林宜瑾今天呼籲教育部提升本土語師資中領取「鐘點費」的教學支援工作人員待遇，以利政策推行。

根據「國家語言發展法」規定，自111學年度起，本土語言將全面納入國中小及高中必修課程。

邱志偉、林宜瑾今天於立法院中興大樓召開「搶救本土語不能等、教支人員待遇要提升」記者會，指出目前本土語師資共1萬3456人，其中領取鐘點費的教學支援工作人員共4748人，這些本土語教學支援工作人員鐘點費已超過10年未調漲。

林宜瑾指出，本土語教學支援工作人員養成不易，須先取得中高級以上的語言能力認證，還要接受36小時教學專業培訓，並通過筆試評量與教學演示評量，才能取得教學支援工作人員資格，但鐘點費換算月薪不到新台幣2萬元，並不公平。

邱志偉表示，距離今年9月本土語言全面納入國中小及高中必修課程政策上路只剩半年，未來本土語納入必修課程後，教學支援工作人員的重要性不言而喻。

出席記者會的屏東縣母語教師協會常務理事阮百靈指出，目前本土語教學支援工作人員的鐘點費如果換算成月薪，平均僅1萬9200元，遠低於現行基本工資2萬5250元，很難吸引有志推動本土語教學的青年加入，建議調高鐘點費。

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邱志偉、林宜瑾也提及，今年軍公教人員調薪4%，包含約聘雇人員及工友，卻未納入同樣在教學現場盡心盡力的本土語教學支援工作人員，呼籲教育部儘速提出教學支援工作人員鐘點費及交通費調整方案，並盼通過之後也能溯及自今年1月起實施，以維護教學支援工作人員權益，吸引更多師資投入本土語教育。

教育部今天由國民及學前教育署國中小組組長林祝里等人出席記者會。對於立委與民間團體所提訴求，林祝里表示，已在研議教學支援工作人員的鐘點費應往上調整，調整幅度因為牽涉地方政府財政負擔，還要與地方政府共同討論之後，才能決定調整多少，調整交通費的部分也同樣在積極研議中。（編輯：郭無患）1110224