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賴清德邀貝里斯總理3月訪台 外交部誠摯歡迎

2022/2/24 14:27
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（中央社記者黃雅詩台北24日電）貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）可望於3月中旬訪問台灣，外交部今天表達高度歡迎，並指出外交部一向積極推動友邦元首互訪，相關行程若確定後會再對外說明。

媒體報導，布里仙紐將在3月11日下午前往崑山科技大學，接受名譽博士證書。

副總統賴清德一月出訪友邦宏都拉斯並與布里仙紐舉行雙邊會談，賴副總統在會中表示，據他了解，布里仙紐已規劃於3月訪問台灣，他除代表總統蔡英文表達歡迎之意，也邀請布里仙紐到台南一遊。

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外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安回應中央社提問指出，推動元首互訪有助增進台灣與友邦邦誼，深化兩國關係，一向是外交部的重要工作。

歐江安說，貝里斯是台灣在中美洲及加勒比海地區的重要友邦，賴副總統1月參加宏都拉斯新任總統就職期間曾與布里仙紐會晤，並代表台灣政府誠摯邀請布里仙紐擇期率團訪台，外交部對布里仙紐訪台表達高度歡迎，相關安排如果有確定，外交部會適時對外說明。（編輯：林興盟）1110224

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