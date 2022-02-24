民團質疑公投電子系統未上線 中選會：須確認資安

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（中央社記者王慶剛、賴于榛台北24日電）台灣社、台灣制憲基金會等民間團體質疑中選會宣稱公投電子系統建置完成已久，卻遲未上線，已侵害人民權益，今天赴監察院遞交檢舉函，要求糾正中選會、彈劾中選會主委李進勇。

中選會副主委陳朝建對中央社記者表示，配合2021年8月23日資通安全管理法子法修訂，全國性公民投票案電子連署系統，依規定應檢視相關資安防護規劃，並辦理各項資安防護措施，在資安皆確認無虞後，再辦理系統上線事宜。

台灣社、台灣客社、台灣制憲基金會、李登輝民主協會、福爾摩莎人文關懷協會、台灣青年民主協會等社團上午赴監察院遞交檢舉函。

檢舉函指出，公民投票法規定主管機關應建置電子系統，中選會已於2017年與2018年兩度動用第二預備金，主委李進勇於2021年3月表示電子系統建置已在2018年12月完成，卻遲遲無法啟用。每當立法院質詢中選會為何無法啟用電子系統，中選會便以資安為由，稱需進行資安檢測才能使用，數度推延電子系統上線日期。

檢舉函表示，中選會作為辦理公投的主管機關，顯然毫無保障、促成公民投票的意識，在法律具有明文情形下，其行政怠惰、推諉的行為，已侵害人民行使憲法保障的權益。

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李登輝民主協會常務理事董俊宏表示，去年李進勇對外宣稱去年6月就能執行，為什麼還不上線，也沒有對外說明。且舉辦公投往往花費大量人力與物力，更浪費紙張，為什麼不直接電子化，可更安全有效率。

福爾摩莎人文關懷協會理事長周倪安說，不知道電子系統有何窒礙難行之處，民進黨號稱是有效率的政府，應該即刻進行，否則人民權益受損，誰來賠償？既然連健保卡都可以繳稅，也不會擔心資安問題，健保卡可否用於電子連署，讓公民得以快速行使直接權力。（編輯：蘇志宗）1110224