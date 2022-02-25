俄烏開戰 朱立倫：和平非常重要勿低估戰爭傷害

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）俄烏開戰，國民黨主席朱立倫今天說，相信大家都非常關心與重視，和平真的非常重要，絕不要低估戰爭所造成的傷害與風險；他也認為，要有自主的國防與堅定的國家安全，不能靠別人。

國民黨智庫上午舉辦NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）系列論壇，邀請霹靂國際多媒體股份有限公司副總經理魏裕國攜布袋戲木偶「素還真」，以及蝶映藝術文化創辦人辜琪鈞分享以NFT發揚傳統文化及創造藝術產值的歷程。

朱立倫受訪時表示，很多年輕朋友非常關心元宇宙與數位經濟的未來，國民黨也已將此列入政綱，會舉辦更多的活動，也會將黨史有價值的東西，透過NFT、元宇宙的方式，跟大家分享。

談到俄烏開戰，朱立倫昨天透過臉書表示台灣不能成為下一個烏克蘭，他今天則說，和平真的非常重要，絕不要低估戰爭所造成的傷害與風險；要有自主的國防與堅定的國家安全，不能靠別人；區域的和平能透過對話交流，創造和平的環境是非常重要的。

朱立倫說，任何挑釁、透過對抗從中謀利，都是不應該的。國民黨的立場就是捍衛中華民國，堅持民主自由，保衛國家安全，而國家安全、兩岸和平是要靠大家努力。

朱立倫指出，民進黨不要一天到晚只想要挑釁，國民黨一直努力希望兩岸對話交流，不希望對抗交惡；對於中國大陸任何的挑釁行為，國民黨一定站在台灣的立場，堅持國家安全與民主自由，希望大家可以一起努力。（編輯：謝佳珍）1110225