烏克蘭台僑撤離 僑委會指示駐歐人員協助

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（中央社記者王慶剛台北27日電）俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續升溫，僑委會今天表示，政府已積極協助旅居烏克蘭的僑民撤離，僑委會指示駐歐洲僑務人員協助，籲僑民可求助僑委會在歐洲各地的急難救助組織。

僑委會今天透過新聞稿表示，俄羅斯近期攻打烏克蘭，危及旅居烏克蘭僑民生命安全，政府已積極協助旅居烏克蘭18位台灣民眾撤離至波蘭，並與目前滯留烏克蘭14位台灣民眾聯繫，以協助後續適當之處置。

僑委會委員長童振源表示，有關旅居烏克蘭的台灣民眾之安危，僑委會表達深切的關心，海外僑民如遇有緊急危難事件，請立即撥打駐外館處緊急聯絡電話，或請在台親友撥打「外交部緊急聯絡中心」，電話為0800-085-095。

童振源補充，旅居烏克蘭的台灣民眾可利用僑委會「全球僑胞服務數位平臺」（https://Contact.Taiwan-World.Net） ，特別是透過德國僑務據點LINE專線（Taiwan-Germany）或僑委會總部LINE專線（Taiwan-World）聯繫，可透過語音、文字、圖片或影像直接免費溝通，以獲得必要協助或即時諮詢。

童振源也說，僑委會已指示歐洲地區駐外僑務人員隨時關注旅居烏克蘭僑民的安全狀況，即時提供必要協助，並透過LINE及臉書等社群公告相關資訊，呼籲旅居烏克蘭僑民注意自身安全。

另僑委會目前在全球已輔導僑胞成立102個急難救助組織，其中散布在歐洲各大城市有24個，旅居烏克蘭僑民亦可尋求這些急難救助組織之協助。（編輯：黃國倫）1110227