北市人口數估年中跌破250萬 恐減少2議員席次

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台北市民政局統計，截至2月底，北市人口數為250萬4597人，並呈現減少趨勢，因此人口下滑速度最快的第1選區（北投、士林區），11月26日的議員選舉恐將減少1席次；人口數若再跌破250萬大關，下滑速度次快的第3選區（松山、信義區）也將減少1席次。中央社記者陳昱婷攝 111年3月2日

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市人口數不斷減少，北市府民政局統計，截至2月底約剩250.5萬人，預估年中將跌破250萬大關；若以此推算，年底選舉士林、北投區及松山、信義區的議員席次恐將各少1席。

依據地方制度法規定，直轄市人口扣除原住民人口若超過200萬人，區域議員席次最低55席，每10萬人口可再增加1席，最高不得超過62席。

台北市在2018年扣除原住民人口後約有266萬人，共有61席區域議員（另有第7選區平地原住民、8選區山地原住民議員各1席），分別為第1選區（北投、士林區）13席、第2選區（內湖、南港區）9席、第3選區（松山、信義區）10席、第4選區（中山、大同區）8席、第5選區（萬華、中正區）8席及第6選區（大安、文山區）13席。

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台北市民政局統計，截至2月底，台北市人口數為250萬4597人（含原住民1萬7012人），並呈現減少趨勢，因此人口下滑速度最快的第1選區，11月26日的議員選舉恐將減少1席次；人口數若再跌破250萬大關，下滑速度次快的第3選區也恐將減少1席次。

台北市選舉委員會副總幹事余淑（女宜）接受媒體電訪說明，依照公職人員選舉罷免法第38條第2項規定，選舉名額將以選舉投票月前第6個月月底的戶籍統計人口數為準，也就是要看5月底的狀況才能確定。（編輯：戴光育）1110302