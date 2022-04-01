北市人口跌破250萬 3月就少1萬4152人

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）台北市民政局統計，台北市人口數至3月底正式跌破250萬人，為249萬445人，3月就減少了1萬4152人，其中的1萬1127人是國際淨遷出，占淨遷出數78.6%。

台北市長柯文哲曾表示，北市人口3月應就會跌破250萬人，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，北市有4萬多名旅居海外的民眾被遷出戶籍，加上交通方便，人口外流速度就快。

北市民政局今天表示，台北市2月底人口數為250萬4597人，3月底人口數249萬445人，正式跌破250萬，但沒有確切跌破日期。

民政局表示，3月份北市人口減少1萬4152人，其中國際淨遷出高達1萬1127人，占淨遷出數78.6%，這也包含因疫情無法返台而被遷出戶籍的民眾。

依地方制度法規定，直轄市可有2名副市長，人口數250萬人以上可再多1人，而北市3名副市長依就任先後順序分別為彭振聲、蔡炳坤、黃珊珊，北市人口問題也引發外界關注哪位副市長需卸下職務。

北市府副發言人魏佑任曾表示，內政部函釋，直轄市政府如轄內人口下降至未滿250萬人，為利市府重要政務職位，任免得有過渡期，保障人事，可以至遲應於人口未滿250萬人後之下屆市長就任時，減置副市長1人。

意即這一屆的3名副市長若都要當滿任期是可以的。不過如今北市人口數已不足250萬，若副市長中有人請辭，就不能再補人。（編輯：李錫璋）1110401