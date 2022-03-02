援助烏克蘭人民 鄭文燦捐1個月所得

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（中央社記者葉臻桃園2日電）桃園市長鄭文燦今天表示，將捐出1個月的薪水到賑濟烏克蘭專戶，「一個人的力量雖然杯水車薪，但相信團結起來的力量將是無遠弗屆」，祈願戰火平息，給烏克蘭人民最溫暖的幫助。

鄭文燦今天晚間在臉書發文表示，烏克蘭人民為了守護自由與自己的家園，頑強地抵抗強權入侵，許多平民因此無辜傷亡、流離失所，太多的戰地畫面，令人感到無比的難過與不捨。

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鄭文燦說，基輔與桃園市同樣是「自由城市公約」（Pact of Free Cities）的一員，台灣作為國際社會的一份子，與世界各地加入人道援助的行列；外交部、駐波蘭代表處將會把台灣人民的愛心與溫暖儘速送達，並提供烏克蘭難民最及時的幫助。

鄭文燦說，在地緣政治上，台灣與烏克蘭同樣相鄰強權的威脅，而烏克蘭人捍衛自由與民主的信念、挺身保護自己國家的決心，「讓同在歐亞大陸另一端的我們無法置身事外」，民主國家間相互合作，此時此刻更與烏克蘭同在，祈願和平，更珍惜得來不易的民主與自由。（編輯：李錫璋）1110302