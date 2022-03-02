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宴請美代表團 蔡總統：與民主夥伴攜手合作

2022/3/2 22:49（3/2 23:11 更新）
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總統蔡英文（右8）、副總統賴清德（右7）2日晚間在總統府宴請美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（左9）率領的訪問團；蔡總統、賴副總統與美國訪問團成員都戴上Stand With Ukraine（力挺烏克蘭）的口罩。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 111年3月2日
總統蔡英文（右8）、副總統賴清德（右7）2日晚間在總統府宴請美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（左9）率領的訪問團；蔡總統、賴副總統與美國訪問團成員都戴上Stand With Ukraine（力挺烏克蘭）的口罩。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 111年3月2日
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（中央社記者溫貴香台北2日電）總統蔡英文、副總統賴清德今晚在總統府宴請美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率領的訪問團；蔡總統說，台灣會與美國及全球民主夥伴堅定攜手合作，與烏克蘭同在，與民主自由同在。

蔡總統、賴副總統與美國訪問團成員都戴上Stand With Ukraine（跟烏克蘭站在一起）口罩。

美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的訪問團昨天抵台，訪團今天分別拜會總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國民黨主席朱立倫等人。

蔡總統、賴副總統晚間在總統府設宴款待訪賓，總統透過臉書發文表示，很高興能與來自美國的好朋友，共度今天的晚宴，再次深入交換意見。

蔡總統表示，在這個歷史的關鍵時刻，台灣會與美國及全球民主夥伴堅定攜手合作，與烏克蘭同在，與民主自由同在。讓民主自由的普世價值更為堅韌，並為全球及區域和平穩定，持續貢獻良善力量。（編輯：謝佳珍）1110302

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