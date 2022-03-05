鄭文燦連線自由城市合約成員 研商援助烏克蘭

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（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市長鄭文燦昨天晚間與「自由城市合約」（Pact of Free Cities）成員視訊會議，討論援助烏克蘭等。鄭文燦表示，希望能在烏克蘭最黑暗時刻盡一分力，支援烏克蘭平民百姓。

桃園市政府秘書處今天表示，鄭文燦視訊參與在波蘭華沙舉行的「與烏克蘭同在（Together for Ukraine）會議」，商議協助烏克蘭境內及歐洲各城市烏克蘭難民方案。

會議中從城市角度，討論歐洲城市難民現況、援助烏克蘭、城市難民緊急資金、聯合申請歐洲聯盟社會基金等事項，希望結合各國力量全力支持烏克蘭，共同祈願戰火過去。

與會城市包括台北市、荷蘭阿姆斯特丹、華沙、西班牙巴塞隆納、斯洛伐克布拉迪斯拉發、匈牙利布達佩斯、義大利米蘭、法國巴黎、捷克布拉格、阿爾巴尼亞地拉那、立陶宛維爾紐斯、英國倫敦、波蘭比亞維斯托克及克羅埃西亞薩格勒布等。

鄭文燦表示，桃園自去年9月參與匈牙利布達佩斯論壇，簽署「自由城市合約」，烏克蘭基輔與桃園同為自由城市合約成員。地緣政治上，台灣與烏克蘭雖隔著歐亞大陸，但同樣面臨相鄰強權威脅。

他說，站在民主第一線，人民無不感同身受烏克蘭處境，看見烏克蘭人捍衛自由與民主信念、挺身保護自己國家的決心，台灣絕不置身事外，相信民主國家會相互合作，時時刻刻與烏克蘭同在，為烏克蘭加油。

鄭文燦表示，外交部已開立烏克蘭賑濟專戶，他也捐6000歐元（約新台幣18萬元），相信將展現台灣人民對烏克蘭最大支持和關心。

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此外，鄭文燦說，桃園市政府2日到6日每天下午5時30分到晚間11時，於市府正門外牆點亮烏克蘭國旗色燈，以Stay strong for Freedom（為自由，要堅強）字樣聲援烏克蘭，讓市民一同為烏克蘭祈福，也鼓勵市民捐款。

秘書處表示，2月13日收到布達佩斯致函，邀鄭文燦在致基輔市長函中，連署支持捍衛基輔與烏克蘭民主，並邀基輔簽署自由城市合約，台灣僅桃園與台北市長連署。（編輯：李明宗）1110305