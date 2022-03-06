紀念余登發、余陳月瑛 賴清德籲保護台灣民主和主權

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副總統賴清德6日出席「2022余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，他致詞表示，「過去數十年，我們追求台灣民主，未來還有另一個使命，就是保護台灣民主、保護台灣的主權」。中央社記者蔡孟妤攝 111年3月6日

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）俄羅斯入侵烏克蘭，撼動國際社會。副總統賴清德說，沒有人能保證今天的俄羅斯，不是明天的中國，「過去我們追求台灣民主，未來有另一個使命，就是保護台灣的民主和主權」。

由財團法人八卦寮文教基金會舉辦的「2022余登發、余陳月瑛紀念音樂會」下午在橋頭區舉行，賴副總統與高雄市長陳其邁、前高雄縣長余政憲等人參加。

余政憲致詞感謝所有參加者，表示音樂會主要是紀念40年前的橋頭事件，當年他爺爺余登發和母親余陳月瑛等民主先進，不顧性命抵抗威權。希望大家能了解過去，珍惜台灣的民主，也要繼續堅持民主，對抗霸權。

賴副總統致詞表示，近日美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）和前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）分別率團訪台，在烏克蘭遭入侵之際，此舉對台灣、印太地區有很大意義，2團也都對台灣民主成就非常肯定。

賴副總統說，台灣民主有此成就，不是天上掉下來，是一代、一代人用性命、鮮血、眼淚完成的。今天追思紀念2位前高雄縣長，2人對台灣民主貢獻很大，他們的精神一定要延續下去。

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賴副總統還說，「沒人能說，今天的俄羅斯，並不是明天的中國；過去數十年，我們追求台灣民主，未來還有另一個使命，就是保護台灣民主、保護台灣的主權」。

陳其邁致詞表示，最近看到俄羅斯入侵烏克蘭，還有香港的情形，在人類民主價值受到挑戰時懷念余老縣長，是很有意義的事。他代表市府感謝2人貢獻，他也會跟隨前輩腳步，讓綠色執政、品質保證，繼續為高雄打拚。（編輯：屈享平）1110306