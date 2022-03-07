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拿烏克蘭比台灣？柯文哲：我們撐超過4天對方就慘了

2022/3/7 14:09（3/7 15:17 更新）
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（中央社記者陳怡璇台北7日電）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲在今天播出的專訪中，被問及對「今日烏克蘭，明日台灣」的看法時表示，雖無法完全比擬，但「我們有本領撐超過4天，對方就慘了」。

柯文哲接受國民黨北市議員鍾沛君專訪在今天中午播出。鍾沛君問美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台，有意角逐2024總統大位的柯文哲自家黨派卻無法會面。

柯文哲表示，之前有些人都有來談過，他還想過市長任內要不要去美國，但人家告訴他「出價也出不過民進黨，美國也不會給你好臉色」，還是先專注在自己身上，若選得上美國自然會找他談。

鍾沛君表示，蓬佩奧來台的時間點烏克蘭與俄羅斯持續交火，問柯文哲對「今日烏克蘭，明日台灣」的看法。

柯文哲說，烏克蘭的處境跟台灣很像，雖無法完全比擬，但「沒有想到烏克蘭竟然可以撐超過4天」、「蒲亭這下就尷尬了」，柯文哲表示，這代表台灣一定要撐過4天，「我們有本領撐超過4天，對方就慘了」。

鍾沛君問柯文哲對於2024政黨輪替的看法，柯文哲批蔡政府現在什麼都不做，「誰當2024的總統都很慘」，能源問題、2050淨零碳排放等很多事情要處理。

至於選2024總統，柯文哲重申「我只有不選才需要聲明，選哪裡需要聲明」，平常心對待，行就行，不行就算了；而民眾黨外傳已有金主，柯文哲說到現在沒有人捐過錢，他也告訴別人「等我不當台北市長，你要捐再來」，以免被請託、事情難拒絕。

鍾沛君問若是真的要選總統要跟誰搭檔，柯文哲坦言都想過，但「就take easy，繼續往前走」。

此外，柯文哲及民眾黨長期被批評沒有中心思想，柯文哲也反駁，人民生活幸福才是最重要的，親中親美、統獨等都是工具，不是目的，「我還沒想出解決辦法」。（編輯：陳仁華）1110307

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