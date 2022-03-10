政院翻修4法防制性暴力 蘇貞昌：至關重要

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（中央社記者賴于榛台北10日電）行政院會今天通過防制性暴力等4項修法草案，行政院長蘇貞昌表示，此次修法防範散布性影像，或利用科技方法進行深度偽造，至關重要。

為防制性暴力，行政院會今天以包裹修法方式，通過刑法部分條文修正草案、兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案、性侵害犯罪防治法修正草案及犯罪被害人保護法修正草案；草案將送立法院審議。

蘇貞昌說，此次修法，將偷拍、強拍等攝錄或散布私密性影像，以及製造或散布不實性影像等犯罪行為明確入刑，用增訂專章的方式，區分各犯罪行為態樣，明定加重處罰的規定，防範散布性影像，或利用科技方法進行深度偽造，因而侵害他人隱私與人格權，至關重要。

他表示，此次修法也參考當前世界各國犯罪被害保護制度趨勢，由以往的補償與保護，提升為強調被害人尊嚴與人權。

他說，犯罪被害人保護法這次也全案修正，法案名稱更改為犯罪被害人權益保障法，從現行未分章45條，大幅翻修為7章共103條，落實總統府司法改革國是會議決議的精神，力求擴大、深化服務內容，落實被害人權益保障。

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另外，蘇貞昌說，這次修法，也規範課與網際網路業者移除不法性影像的義務，強化被害人於案件偵查期間的保護措施，並明文要求加害人進行身心治療、輔導等處遇措施，以降低再犯風險；並配合修正「兒童及少年性剝削防制條例」，對於不法拍攝、製造、散布兒少性影像者，加重刑責。

蘇貞昌要求，相關草案送請立法院審議後，請有關部會積極與立法院朝野各黨團及社會各界溝通協調，早日完成修法程序。（編輯：張均懋）1110310