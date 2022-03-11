貿協駐烏克蘭主任烽火中撤僑 自喻為浮木只能拚命[影]

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貿協基輔台貿中心中心主任徐裕軒2月26日上午開車載台人從利維夫出發，改道往南，希望從斯洛伐克入境，原本5、6小時路程，開了15小時。（貿協提供）中央社記者梁珮綺傳真 111年3月11日

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（中央社記者梁珮綺台北11日電）「從沒想過有一天我會成為難民！」歷經連日來顛簸，貿協基輔台貿中心主任徐裕軒在俄烏戰爭爆發後，冒著天寒地凍的低溫以及可能被轟炸危險，忍著恐懼與疲勞，協助一輛又一輛載著台僑專車離開烏克蘭，一週內成功安全撤離43人。

俄國入侵烏克蘭屆滿兩週之際，這次完成撤僑任務的最大功臣徐裕軒，現身貿協舉辦的「烏克蘭撤僑作業座談」，以視訊方式首度對外吐露連日來的煎熬與心聲。

由於俄烏戰爭爆發時，基輔台貿中心是台灣在當地唯一代表機構，徐裕軒一肩扛起所有保護僑民的責任，目前人在波蘭華沙的他坦言，經歷過空襲警報、轟炸，沒人是不會驚慌、不害怕，但他拚命完成任務只有一個理由，「因為我在烏克蘭是他們唯一支柱，可能是那根唯一能逃離烏克蘭的浮木」。

徐裕軒小時候隨父親派駐莫斯科，因此說得一口流利俄文，他畢業於政大斯拉夫語系，並取得外交所碩士學位，隨後赴烏克蘭基輔大學求學，也精通烏克蘭文，熟稔俄國與烏克蘭的政經情勢。

徐裕軒表示，2月初時俄羅斯與烏克蘭情勢緊繃，衝突一觸即發，2月10日俄羅斯與白俄羅斯在烏克蘭邊境進行軍演後的隔天，他成立旅烏台人群組，每天聯繫烏克蘭僑胞以確保安全。

隨著戰事推進，有僑胞會主動致電，一共掌握56名在烏國的台灣民眾，當中不乏有商人、學生，有12人在開戰前離開烏克蘭。

2月24日，俄羅斯總統蒲亭正式下令對烏克蘭展開特別軍事行動，徐裕軒與駐俄代表處合作，展開4波撤僑行動，揭開心驚膽顫生活的序幕。

俄烏戰爭2月24日爆發，首輛撤僑巴士也從基輔發車，歷經52小時才到波蘭。（貿協提供）中央社記者梁珮綺傳真 111年3月11日

對徐裕軒來說，2月24日到3月2日，短短7天的時間，卻是度日如年，原先在2月21日就談好搭載僑民撤離的巴士都宣告停開，儘管在台商協助下，協調首輛撤僑巴士發動，仍遇司機坐地起價，從基輔出發後，路上遇到大批逃難潮，巴士卡在車陣中動彈不得，共花52小時才抵達波蘭；但這只是一連串難關的開始。

首批成功撤離18人，但烏克蘭境內還有26名台人，其中有6人與徐裕軒正在烏克蘭西部大城利維夫（Lviv），戰事開打後，連看似較為安全的利維夫也陷入緊張局面，幾乎每天有3至4次空襲警報，有時在凌晨、有時在下午，必須隨時繃緊神經，一有風吹草動就要衝往地下室避難。

儘管利維夫距離波蘭較近，但烏克蘭與波蘭邊境已擠滿大批難民，要離開烏國的風險大增，徐裕軒決定自行開車，載著6名台僑改道往南，由斯洛伐克入境。

徐裕軒出發的時間是2月26日上午8時，路上遇到俄軍、烏軍檢查哨、大批難民，甚至要翻山越嶺，原本4、5小時的路程，開了15小時，終於在27日凌晨1時抵達，然而，映入眼簾的卻是大批排隊等待出境的人潮、車潮。

時值3月，歐洲天氣仍相當寒冷，大約在零度上下，現場一片荒蕪，瀰漫恐慌與緊張氛圍，回想當時情景，徐裕軒說，儘管天冷、汽車通關速度緩慢（1天約前進500公尺），「還好有跟國人在一起，互相照應」，終於在2月28日順利入境斯洛伐克，足足歷時56小時。

當天也是俄軍入侵烏克蘭第5天，俄烏雙邊展開首輪談判，徐裕軒說，他在斯洛伐克度過一夜後，就急忙開車前往波蘭首都華沙，車程約8、9小時，並與駐波蘭代表處人員在邊境等待第二輛撤僑巴士。

最後一輛撤僑巴士是在3月2日出發，時隔19小時後抵達波蘭，撤離8人，卻也讓徐裕軒再遇上難題：車上有4名新生兒，但醫院因戰事爆發而關閉，導致沒有身分證明文件，入境成大考驗。

徐裕軒奔走牽線，像是幫忙聯繫駐波蘭代表處替新生兒準備護照等，加上歐盟取消部分規定，只要持有護照影本或殘本就可入境，大幅減輕通關負擔。

在第3輛巴士抵波蘭後，撤僑工作終於告一段落，目前人在華沙的徐裕軒心情還算平靜，不過，回想那5天在烏克蘭烽火連天的日子，每天入睡前要將衣服穿好、東西打理好，一聽到空襲警報就要進地下室，身心很疲倦。

貿協董事長黃志芳在座談會現場透露，基輔台貿中心有名烏克蘭籍男僱員，因烏克蘭下達動員令，這名男僱員不能離境，徐裕軒在離開時，將自身的存款都給這名男僱員，令人相當感動；黃志芳也承諾在情勢緩和後，將盡快讓徐裕軒回台與母親團聚。（編輯：林淑媛）1110311