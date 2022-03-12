英國辦事處與北市府共同植樹 盼台英友誼長存

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（中央社記者賴于榛台北12日電）今天是植樹節，英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）上午出席台北市政府在圓山風景區的植樹節活動，種下慶祝英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）登基 70 年，以及象徵台英友誼長存的白臘樹樹苗。

適逢植樹節，台北市政府今天在圓山風景區舉行植樹節環境教育活動，由市長室涉外事務總監周台竹與鄧元翰共同植樹；活動並結合企業認養，包含國泰人壽慈善基金會副總鍾茂季、優納比科技股份有限公司執行長邱賞恩、總經理何承翰、圓山大飯店總經理楊守毅等人出席。

周台竹致詞時表示，減碳除了綠建築與綠交通，植樹造林也是非常棒的活動，台北市除已發布2050年淨零碳排政策，其實減碳早有不錯成績，從2005年台北市每人每年排碳量為5公噸，降至2020年每人每年4.3公噸，2050年更希望能降到零碳排。

周台竹指出，台北空污指數自2014年起逐漸下降，希望2030年能與世界衛生組織（WHO）標準一致。

鄧元翰則表示，他很高興今天與周台竹一起種下慶祝英國女王伊莉莎白二世在位70年「白金禧年」（Platinum Jubilee）、紀念台英友誼長存的樹苗。

鄧元翰說，英國女王和查爾斯（Charles）王子去年發起「女王的綠色樹冠」（The Queen's Green Canopy）植樹活動，已在英國溫莎城堡種下第一棵白金禧年樹，並籲請全球民眾一起用翠綠的「樹冠」慶祝女王在位70年。

鄧元翰表示，白臘樹（ash tree）是英國最常見的樹種之一，早已是英國文化的一部分，很謝謝北市府這次選擇種植白臘樹紀念台英情誼，盼此樹象徵台英永結情誼一樣，成長茁壯。

鄧元翰也說，英國與台灣共享深厚價值觀，也都決心在世界上作為一股良善力量，台灣與英國雙邊貿易、文化與其他許多交流層面上，每天都看到這樣的新合作案例。（編輯：郭無患）1110312