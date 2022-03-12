答詢和蔣萬安互嗆 蘇貞昌：是可忍孰不可忍

（中央社記者張榮祥台南12日電）行政院長蘇貞昌和國民黨籍立委蔣萬安，昨天因停電問題在立法院互嗆；蘇貞昌今天出席活動表示，他一直耐著性子說明，但國會殿堂變成街頭小混混，「是可忍，孰不可忍」。

蘇貞昌今天出席台南市東山區嘉南大圳旁水圳綠道啟用、接受媒體聯訪表示，昨天答詢時，他費盡口舌，一直耐著性子好好地解釋說明政府的態度和作為，無論是增強電網的韌性或加強教育訓練，減少出錯，但國會殿堂變成街頭小混混，就是只有一再地「你不敢啊、你不敢啊、你不敢啦」，如果這樣，「是可忍，孰不可忍」。

蘇貞昌指出，面對蔣家，台灣人實在是精神、時空錯亂，「他（蔣萬安）的曾祖父要我們反攻大陸；他的祖父和我握手時，一再告誡我們這些年輕領袖要切記萬惡共匪絕不可信、絕不能往來，他的爸爸（蔣孝嚴）當立法委員質詢我，卻一再主張三通」。

蘇貞昌表示，講這樣是蔣家、講那樣也是蔣家，台灣人都不能有意見，誰敢異議，不是殺、就是關，現在蔣中正的曾孫子來和我談民主，想想看這是怎麼樣的時空錯亂、精神錯亂。有人以立法院國會殿堂禮儀的小是非評斷，「若以台灣人70幾年歷史長河的大是非，我何嘗不是講出台灣人的心聲」。（編輯：郭諭儒）1110312