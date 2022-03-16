民眾黨桃園市長初選 4月中旬全民調對決

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（中央社記者郭建伸台北16日電）民眾黨桃園市長初選由秘書長謝立功及立委賴香伶角逐提名。民眾黨發言人徐千晴今天表示，桃園市長初選採全民調，將於4月15至17日舉行，包含政黨對比及黨內互比，初選結果將在4月18日公布。

台灣民眾黨日前開放海選2022桃園市長，由於謝立功、賴香伶協調不成，中央委員會決議舉辦黨內初選，3月6日、7日先進行黨員投票。但投票結束後民眾黨並未馬上公布結果，表示投票資料數據立即封存，將盡快舉辦第2次初選協調會確定民調方式，待民調出爐後一起公布結果。

民眾黨桃園市長初選昨天舉行第2次黨內協調會，會中決議進行全民調。民眾黨發言人徐千晴今天舉行記者會，轉述中央委員會內容。

徐千晴表示，桃園市長初選全民調將指定2家民調公司，2位參選人將在18日前送交各自指定的民調公司，如果推薦民調公司相同，第2家則由協調委員指定。

徐千晴表示，全民調將訂在4月15至17日共3天，包含政黨對比及黨內互比，比例由參選人決定，將在3月18日前決定，黨內初選結果將在4月18日公布。

媒體詢問全民調的細節與比例。徐千晴解釋，全民調分別有政黨對比和黨內互比，對比式民調會占80到85%，黨內互比民調約占15至20%，政黨對比會跟國民黨與民進黨的潛在人選，但對比式與互比式的具體比例，3月18日會再跟參選人敲定。（編輯：黃國倫）1110316