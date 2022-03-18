蘇貞昌：過去把官員當狗罵的時代文化 應讓它過去

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行政院長蘇貞昌（前中）18日在立法院備詢前接受媒體聯訪，並指出日前立委質詢時拿著牌子圍著官員不斷叫囂，過去那種把官員當狗罵的時代，應該讓它過去了，這個時代不應該這樣亂罵。圖中右為行政院祕書長李孟諺、左為行政院發言人羅秉成。中央社記者趙世勳攝 111年3月18日

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（中央社記者王揚宇台北18日電）國民黨抨擊行政院長蘇貞昌反質詢等議題持續延燒，蘇貞昌今天受訪說，過去那種把官員當狗罵的時代、文化，應該讓它過去；政府常要請優秀人才來，有一些人不敢來，理由就是他們不願意面對謾罵式的立委。

立法院院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。蘇貞昌會前接受媒體聯訪，回應國民黨希望修法禁止反質詢等議題。

蘇貞昌說，質詢的主動權在立委，又有免責權保護，這樣還要修法保護立委，會不會讓人家覺得這立委太弱了。

蘇貞昌指出，立委拿著牌子圍著官員不斷叫囂，這叫做職權行使，國人也看不下去；在立法院每次質詢，會議主席都說詢答時間15分鐘或30分鐘，主席講的是「詢答」，立法院過去那種把官員當狗罵的時代、文化，應該讓它過去，這個時代連狗都不應該這樣亂罵。

蘇貞昌也提到，希望透過詢答好好的說明政策，但現在質詢時，官員好想解釋講話，都一再說立委能否給10秒鐘、講一句話就好，但就是不肯，而且一開口就是罵，有時候連三字經都罵出來，所以政府常常要請優秀人才到來服務，有一些人不敢來，第一個理由就是他們不願意面對謾罵式的立委。

國民黨立委蔣萬安和蘇貞昌11日於立法院施政總質詢時，為了國內電力供應問題於詢答過程中針鋒相對。蔣萬安指蘇貞昌不敢承諾未來不缺電，蘇貞昌則回應，故總統蔣經國和國民黨昔日承諾要反攻大陸，到現在都沒反攻大陸。

對於11日當天蘇貞昌與蔣萬安互嗆，國民黨立法院黨團質疑蘇貞昌反質詢，要求落實「立法院職權行使法」，並發文請立法院長游錫堃召集黨團協商正視此事。（編輯：張良知）1110318