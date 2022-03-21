鳥巢造成內湖停電 蘇貞昌請台電增加設備保護措施

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（中央社記者許秩維台北21日電）台北市內湖區今天凌晨發生3000戶無預警停電，台電回應是因鳥巢引起高壓線路故障。行政院長蘇貞昌表示，會要求台電增加相關設備的保護措施。

台北市內湖區今天凌晨有3000戶無預警停電，台電表示，是因鳥巢引起高壓線路故障。媒體提到，國民黨主席朱立倫說千錯萬錯都不會是民進黨的錯，詢問蘇貞昌對此的看法。

蘇貞昌今天出席教育部第25屆國家講座主持人頒獎典禮，接受媒體聯訪時表示，只要看看現場，就知道是鳥巢引起，卻又要歪樓到政治去，這樣就不是就事論事。

他提到，就實際數字來看，國民黨執政時，1年動物侵入導致停電、跳電的有3000多件，而他就任這3年來，剩下1000多件，政府也會要求台電盡量增加相關設備的保護措施，也要拜託大家體諒。

蘇貞昌日前在立法院備詢前接受媒體聯訪時提到，過去那種把官員當狗罵的時代、文化，應該讓它過去。引發藍營質疑，認為蘇貞昌過去在野時也把官員當狗一樣罵。

蘇貞昌指出，確實該好好檢討自己、增加修養，他也謝謝國民黨團總召曾銘宗說要繼續看他的表現，他就再努力增加修養，但也拜託不要什麼事情都往政治去。

總統蔡英文昨天出席小英志工團春季餐會，席間透露每天都在算離卸任還有多少天，她還有很多事要做。

蘇貞昌指出，總統和他都有共識，離開自己的位子時，努力為台灣留下一個更好的國家，總統非常認真，方方面面一再交代，像這幾年來對照顧家庭、長輩，甚至為班班裝冷氣用心用力，台灣的經濟成長是這11年來最高，台灣更被專業機構認定是最民主的國家，一步一步往好的方向走，這是全民一起努力的成果，希望大家一起加油。（編輯：張雅淨）1110321