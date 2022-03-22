活動斷層地質敏感區劃設緩慢 監院糾正經濟部

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北22日電）監委田秋堇今天說，台灣的活動斷層調查與活動斷層地質敏感區劃設進度緩慢，民國99年至今只公告20處、仍有16處未調查，恐形成災害防治破口、顯有怠失，監察院通過糾正經濟部。

監委田秋堇、林盛豐下午舉行記者會指出，監察院財政及經濟委員會日前通過兩人所提活動斷層線調查報告，並糾正經濟部。

田秋堇表示，經濟部地質調查所對於99年至今已公告的36處活動斷層，以及需要進一步調查再公告精確度更高的「活動斷層地質敏感區」劃設進度，截至110年底只公告20處「活動斷層地質敏感區」，還有16處未完成調查、公告。

田秋堇指出，且近3年每年只增加1處，進度緩慢，不利基層公務員在核發建照時，要求開發單位或建商加強地質安全，導致國家或民間工程，甚至一般住宅選址在未公告的活動斷層地質敏感區，形成公共安全極大風險。

田秋堇說，經濟部目前公告的「活動斷層地質敏感區」只能做到比例尺1/25000，無法達到內政部營建署依據建築法執行建築物禁限建所需圖幅比例1/1200，所以內政部營建署無法依據地調所的活動斷層線圖，執行建築物禁限建管制。

田秋堇表示，以日本國土交通省圖資系統為例，活動斷層線比例尺約1/6000，較台灣的資料精細許多，不但公開提供各界查詢，甚至可在電腦上放大到30公尺範圍內，細看斷層圖及街道、住宅座落位置，讓民眾充分享有地質斷層知情權，避免生命財產危害。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

田秋堇說，經濟部地調所「構造及地震組」只有10人、一年預算為新台幣3850萬元，參酌日本對活動斷層線的預算規模與人力，經濟部顯未充分重視活動斷層地質敏感區基礎調查。對於辦理「活動斷層地質敏感區」及「活動斷層分布圖」等作業的基礎調查量能都嚴重不足。

田秋堇表示，經濟部地調所近3年預算甚至有逐年減少狀況，顯然對於國家重要基礎地質調查工作未予重視，不但形成災害防治破口，遑論防災管理的超前部署，顯有怠失，應檢討改進。（編輯：林興盟）1110322